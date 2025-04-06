https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/izmir-valiliginden-uyari-cuma-gunune-kadar-etkili-olacak-1095179387.html

İzmir Valiliği'nden uyarı: Cuma gününe kadar etkili olacak

İzmir Valiliği'nden uyarı: Cuma gününe kadar etkili olacak

Sputnik Türkiye

İzmir Valiliği kentte pazartesi günün başlayacak olan soğuk ve yağışlı hava için bir uyarıda bulundu. Cuma gününe kadar sürecek olan olumsuz hava şartlarına... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T18:47+0300

2025-04-06T18:47+0300

2025-04-06T18:48+0300

türki̇ye

i̇zmir valiliği

i̇zmir

hava

soğuk

balkanlar

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Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde düşmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla İzmir Valiliği de bir uyarıda bulundu.7 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı İzmir'de valilik tedbirli olunmasını istedi. Buna göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inecek. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşlere de dikkat çekilen açıklamada tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarıların takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.Soğuk havanın İzmir'de 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/balkanlardan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-kar-yagisi-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1095148809.html

türki̇ye

i̇zmir

balkanlar

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