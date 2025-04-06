https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/izmir-valiliginden-uyari-cuma-gunune-kadar-etkili-olacak-1095179387.html
İzmir Valiliği'nden uyarı: Cuma gününe kadar etkili olacak
İzmir Valiliği'nden uyarı: Cuma gününe kadar etkili olacak
Sputnik Türkiye
İzmir Valiliği kentte pazartesi günün başlayacak olan soğuk ve yağışlı hava için bir uyarıda bulundu. Cuma gününe kadar sürecek olan olumsuz hava şartlarına... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T18:47+0300
2025-04-06T18:47+0300
2025-04-06T18:48+0300
türki̇ye
i̇zmir valiliği
i̇zmir
hava
soğuk
balkanlar
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Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde düşmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla İzmir Valiliği de bir uyarıda bulundu.7 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı İzmir'de valilik tedbirli olunmasını istedi. Buna göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inecek. Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşlere de dikkat çekilen açıklamada tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarıların takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.Soğuk havanın İzmir'de 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/balkanlardan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-kar-yagisi-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1095148809.html
türki̇ye
i̇zmir
balkanlar
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İzmir Valiliği'nden uyarı: Cuma gününe kadar etkili olacak
18:47 06.04.2025 (güncellendi: 18:48 06.04.2025)
İzmir Valiliği kentte pazartesi günün başlayacak olan soğuk ve yağışlı hava için bir uyarıda bulundu. Cuma gününe kadar sürecek olan olumsuz hava şartlarına karşı ayrıca zirai don hatırlatması yapıldı.
Pazartesi gününden itibaren Türkiye genelinde düşmesi beklenen hava sıcaklıklarıyla İzmir Valiliği de bir uyarıda bulundu.
7 Nisan Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı İzmir'de valilik tedbirli olunmasını istedi. Buna göre kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inecek.
Gece sıcaklıklarındaki ani düşüşlere de dikkat çekilen açıklamada tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenebileceği belirtildi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarıların takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Soğuk havanın İzmir'de 11.04.2025 Cuma gününe kadar etkisini göstermesi bekleniyor.