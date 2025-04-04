https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/balkanlardan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-kar-yagisi-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1095148809.html

Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına alacak

Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına alacak

Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye Pazar gecesi giriş yapacak. Uzmanlar, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan sistemin özellikle iç... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T19:27+0300

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Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor.Hava Forum’un paylaştığı tahminlere göre, özellikle Kartepe’de pazartesi gecesi ve salı günü yoğun kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşerken, bölgenin tamamen beyaza bürünmesi bekleniyor. Kar severler için sevindirici olan bu gelişmenin kayak ve kış turizmi açısından da büyük önem taşıyacağı ifade edildi.Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği açıklandı.Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarırken, halkın soğuk hava karşısında dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Okulların bayram dönüşü tekrar tatil edilip edilmeyeceği yetkililer tarafından kararlaştırılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/meteorolojiden-gokyuzunden-bosalircasina-yagmur-yagacak-uyarisi-sessiz-sessiz-yaklasiyor-yagmur-1095122133.html

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