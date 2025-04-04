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Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına alacak
Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına alacak
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye Pazar gecesi giriş yapacak. Uzmanlar, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan sistemin özellikle iç... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor.Hava Forum’un paylaştığı tahminlere göre, özellikle Kartepe’de pazartesi gecesi ve salı günü yoğun kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşerken, bölgenin tamamen beyaza bürünmesi bekleniyor. Kar severler için sevindirici olan bu gelişmenin kayak ve kış turizmi açısından da büyük önem taşıyacağı ifade edildi.Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği açıklandı.Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarırken, halkın soğuk hava karşısında dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Okulların bayram dönüşü tekrar tatil edilip edilmeyeceği yetkililer tarafından kararlaştırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/meteorolojiden-gokyuzunden-bosalircasina-yagmur-yagacak-uyarisi-sessiz-sessiz-yaklasiyor-yagmur-1095122133.html
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balkanlar, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar topu, kar tatili, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı
balkanlar, kar, kar yağışı, kar fırtınası, kar küreme, kar topu, kar tatili, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı

Balkanlar’dan soğuk hava dalgası geliyor: Kar yağışı Türkiye’yi etkisi altına alacak

19:27 04.04.2025 (güncellendi: 19:34 04.04.2025)
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Bolu kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Türkiye'ye Pazar gecesi giriş yapacak. Uzmanlar, Trakya üzerinden yurda giriş yapacak olan sistemin özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışına neden olacağını belirtti. Kocaeli Kartepe, Uludağ ve Bolu gibi yüksek rakımlı bölgelerde salı, çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışı bekleniyor.
Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar yağışı bekleniyor.
Hava Forum’un paylaştığı tahminlere göre, özellikle Kartepe’de pazartesi gecesi ve salı günü yoğun kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düşerken, bölgenin tamamen beyaza bürünmesi bekleniyor. Kar severler için sevindirici olan bu gelişmenin kayak ve kış turizmi açısından da büyük önem taşıyacağı ifade edildi.
Meteoroloji yetkilileri, soğuk hava dalgasının sadece yüksek kesimlerle sınırlı kalmayacağını ve birçok bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini belirtti. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği açıklandı.
Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve buzlanma riskine karşı uyarırken, halkın soğuk hava karşısında dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Okulların bayram dönüşü tekrar tatil edilip edilmeyeceği yetkililer tarafından kararlaştırılacak.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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