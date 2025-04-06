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İletişim Başkanı Altun'dan CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki: 'Siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik'
İletişim Başkanı Altun'dan CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki: 'Siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik'
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik yaptığı açıklamalara siyasi ahlaksızlık... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T17:23+0300
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndan yeniden CHP lideri seçildi. Kurultay'da bir konuşma da yapan Özel'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir yanıt verdi. Altun, Özel'in, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurduğunu ifade etti.Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'cunta başkanı' ifadesini kullanmasına tepki gösteren Altun şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/chpde-olaganustu-kurultay-gunu-genel-baskanlik-ve-parti-meclisi-secimleri-olacak-1095170305.html
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İletişim Başkanı Altun'dan CHP lideri Özel'in açıklamalarına tepki: 'Siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik'

17:23 06.04.2025
© AA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
© AA
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İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in partisinin kurultayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete yönelik yaptığı açıklamalara siyasi ahlaksızlık, had bilmezlik" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndan yeniden CHP lideri seçildi. Kurultay'da bir konuşma da yapan Özel'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan bir yanıt verdi.
Altun, Özel'in, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurduğunu ifade etti.
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'cunta başkanı' ifadesini kullanmasına tepki gösteren Altun şunları kaydetti:

Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir. Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir liderdir. Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları “cunta” zihniyetini göreceklerdir. Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkûm edilmektedir.

Milletimiz; Yassıada’da, 27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta ve 15 Temmuz’da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
POLİTİKA
CHP'de olağanüstü kurultay: Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi
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