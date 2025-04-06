https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/ibb-sorusturmalari-reklam-sirketi-sahibi-kaan-ketenci-kuzey-kibrista-yakalandi-istanbula-getirildi-1095169581.html
İBB soruşturmaları: Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı, İstanbul'a getirildi
İBB soruşturmaları: Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı, İstanbul'a getirildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı. 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T09:34+0300
2025-04-06T09:34+0300
2025-04-06T09:34+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaan Ketenci'nin Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu tespit etti.Kaan Ketenci İstanbul'a getirildiŞüpheli Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Kaan Ketenci kimdir?Kaan Ketenci bir reklam şirketinin sahibi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Ketenci hakkında da gözaltı kararı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-hazirlanan-masak-raporunun-detaylarina-ulasildi-1094746511.html
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kaan ketenci kimdir, kaan ketenci, ibb soruşturması
kaan ketenci kimdir, kaan ketenci, ibb soruşturması
İBB soruşturmaları: Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı, İstanbul'a getirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı.
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaan Ketenci'nin Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu tespit etti.
Kaan Ketenci İstanbul'a getirildi
Şüpheli Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.
Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaan Ketenci bir reklam şirketinin sahibi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Ketenci hakkında da gözaltı kararı vermişti.