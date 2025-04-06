https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/ibb-sorusturmalari-reklam-sirketi-sahibi-kaan-ketenci-kuzey-kibrista-yakalandi-istanbula-getirildi-1095169581.html

İBB soruşturmaları: Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı, İstanbul'a getirildi

İBB soruşturmaları: Reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı, İstanbul'a getirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında reklam şirketi sahibi Kaan Ketenci Kuzey Kıbrıs'ta yakalandı. 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T09:34+0300

2025-04-06T09:34+0300

2025-04-06T09:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla aranan firari şüpheli Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta yakalanarak Türkiye’ye getirildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaan Ketenci'nin Kuzey Kıbrıs'ta olduğunu tespit etti.Kaan Ketenci İstanbul'a getirildiŞüpheli Ketenci, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatının ortak çalışmalarıyla yakalanarak İstanbul'a getirildi.Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.Kaan Ketenci kimdir?Kaan Ketenci bir reklam şirketinin sahibi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Ketenci hakkında da gözaltı kararı vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-hazirlanan-masak-raporunun-detaylarina-ulasildi-1094746511.html

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