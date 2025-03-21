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Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
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Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
Sputnik Türkiye
MASAK Başkanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T17:52+0300
2025-03-21T17:52+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
mahir polat
ebru özdemir
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
masak
uyap
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Savcılığın talebi üzerine MASAK tarafından Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile İmamoğlu, Polat, Ongun ve Şahan'ın hesap hareketlerine ilişkin düzenlenen 17 Mart 2025 tarihli Mali Analiz Raporu soruşturma dosyasına girdi.Raporda, İmamoğlu'nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 4B kapsamında 2008-2014 yıllarında muhtelif tarihlerde 'Gayrimenkul Faaliyetleri' alanında sigorta priminin yattığı, 4C kapsamında 2014-2025 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurumlarında 'Belediye Başkanı' ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu belirtildi.Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilen raporda, İmamoğlu'nun Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, Hasan İmamoğlu isimli şahıstan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla Ekrem İmamoğlu adına geçtiği kaydedildi.Raporda, İmamoğlu'nun, 2020-2025 yıllarında muhtelif tarihlere ait "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "basit tehdit", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme", "görevi kötüye kullanma", "cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesini engellemek", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi."FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı belirtilen raporda, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide İmamoğlu'nun adının geçtiği kaydedildi.Raporda, İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül ve Mustafa Çobanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği bildirildi.Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın SGK başlangıcının ise 2 Mart 2006 olduğu kaydedilen raporda, İzmir'in Dikili ilçesinde Şahan adına 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu aktarıldı.Şahan'ın tapu işlemlerinde satışa taraf olan Zafer Temel isimli şahsa 10 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği tespitine yer verilen raporda, Şahan'ın para transfer ilişkisinde bulunduğu Güneş Önder Göktaş'ın UYAP tutuklama ve yakalama kayıtları sorgusunda "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla arandığı belirtildi.Raporda, Murat Ongun adına İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde konumlu 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu, tapu işlemlerinde ilgili satışa taraf olan Gürcan Yükseloğlu isimli şahısla herhangi bir para transferine rastlanılmadığı, şahsın para transfer ilişkisinde bulunduğu kişiler hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı ifade edildi.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ise para transfer ilişkisinde bulunduğu Oğuzhan İnce ve Sultan Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan UYAP kayıtlarının bulunduğu, İnce ve Kaya'nın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla arandığı bilgisine raporda yer verildi.'Sözde araştırma merkezi'Raporda, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adıyla GİB INTRANET'te yapılan prefix sorgulamalarında herhangi bir kayda ulaşılamadığı, Spectrum adlı "sözde" araştırma merkezinin başka bir ad altında mükellefiyet kaydının olabileceği kanaatine varıldığı bildirildi. İlgili web sitesindeki iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarının araştırılması neticesinde bir numaranın "Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneği", diğer numaranın ise Hunav Altun adına kayıtlı olduğunun saptandığı anlatıldı.Raporda, açık kaynaklarda yapılan araştırmalar neticesinde Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adında www.spectrumhouse.com.tr web sitesine ulaşıldığı, sitedeki "ekibimiz" adlı bölümde Azad Barış, Zeki Gürür, Tülin Johansson, Natalya Kemenci, Ayşe Sevencan, Yusuf Buzğan, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu, Dicle Yıldız Katar, Deniz Nilüfer, Ozan Polat isimli şahısların yer aldığı belirtildi.Azad Barış adlı kişinin, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu ve Zeki Gürür adlı kişilerle para transferinin bulunduğu bilgisine yer verilen raporda, web sitesindeki telefon numaralarının Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği ve Hunav Altun adına kayıtlı olduğu tespitine yer verildi.Raporda, Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği hakkında yapılan sorgulamalarda kısıtlı bir para transferine rastlandığı ancak derneğin para transferinde bulunduğu şahıslar arasında Demet Sabuncuoğlu, Natalya Ketenci ve Ayşe Sevencen isimli şahısların yer aldığı, ayrıca Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneğinin para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar arasında Azad Barış'ın eski iş ortağı Ebru Özdemir'in de bulunduğu bildirildi.Azad Barış'ın 2 Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 100 hissesine sahip olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin 18 Ekim 2023 ve 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında sahibi olan Ebru Özdemir'e yönelik de araştırma yapıldığı aktarılan raporda, Özdemir'in SGK 4A kapsamında 2024 yılında Şişli Belediyesinde kurum başkan yardımcısı ünvanı ile sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "mütercim proje yöneticisi" ünvanları ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında spor malzemeleri imalatı faaliyet alanıyla sigorta priminin yattığı kaydedildi.
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ekrem imamoğlu, ekrem imamoğlu masak, ekrem imamoğlu masak raporu
ekrem imamoğlu, ekrem imamoğlu masak, ekrem imamoğlu masak raporu

Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı

17:52 21.03.2025
© AAMASAK
MASAK - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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MASAK Başkanlığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına Anadolu Ajansı tarafından ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat ve Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Savcılığın talebi üzerine MASAK tarafından Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi ile İmamoğlu, Polat, Ongun ve Şahan'ın hesap hareketlerine ilişkin düzenlenen 17 Mart 2025 tarihli Mali Analiz Raporu soruşturma dosyasına girdi.
Raporda, İmamoğlu'nun SGK verilerine göre sigorta başlangıç tarihinin 1 Haziran 1986 olduğu, 4B kapsamında 2008-2014 yıllarında muhtelif tarihlerde 'Gayrimenkul Faaliyetleri' alanında sigorta priminin yattığı, 4C kapsamında 2014-2025 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kurumlarında 'Belediye Başkanı' ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu belirtildi.
Ekrem İmamoğlu adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilen raporda, İmamoğlu'nun Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü, Çanakkale ve Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, Hasan İmamoğlu isimli şahıstan da Balıkesir-Edremit konumlu 5 adet taşınmazın bağış yoluyla Ekrem İmamoğlu adına geçtiği kaydedildi.
Raporda, İmamoğlu'nun, 2020-2025 yıllarında muhtelif tarihlere ait "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "suç işlemeye alenen tahrik etme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "basit tehdit", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme", "görevi kötüye kullanma", "cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kamu faaliyetinin yürütülmesini engellemek", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" gibi suçlardan soruşturma ve kovuşturma kaydının bulunduğu bilgisine yer verildi.
"FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı belirtilen raporda, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide İmamoğlu'nun adının geçtiği kaydedildi.
Raporda, İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül ve Mustafa Çobanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği bildirildi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın SGK başlangıcının ise 2 Mart 2006 olduğu kaydedilen raporda, İzmir'in Dikili ilçesinde Şahan adına 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu aktarıldı.
Şahan'ın tapu işlemlerinde satışa taraf olan Zafer Temel isimli şahsa 10 Haziran 2022 ve 23 Haziran 2022 tarihlerinde toplam 1 milyon 300 bin lira gönderdiği tespitine yer verilen raporda, Şahan'ın para transfer ilişkisinde bulunduğu Güneş Önder Göktaş'ın UYAP tutuklama ve yakalama kayıtları sorgusunda "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan yakalama kararı bulunduğu ve Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla arandığı belirtildi.
Raporda, Murat Ongun adına İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde konumlu 1 adet taşınmaz kaydı bulunduğu, tapu işlemlerinde ilgili satışa taraf olan Gürcan Yükseloğlu isimli şahısla herhangi bir para transferine rastlanılmadığı, şahsın para transfer ilişkisinde bulunduğu kişiler hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı ifade edildi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ise para transfer ilişkisinde bulunduğu Oğuzhan İnce ve Sultan Kaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan UYAP kayıtlarının bulunduğu, İnce ve Kaya'nın İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla arandığı bilgisine raporda yer verildi.

'Sözde araştırma merkezi'

Raporda, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adıyla GİB INTRANET'te yapılan prefix sorgulamalarında herhangi bir kayda ulaşılamadığı, Spectrum adlı "sözde" araştırma merkezinin başka bir ad altında mükellefiyet kaydının olabileceği kanaatine varıldığı bildirildi. İlgili web sitesindeki iletişim bölümünde yer alan telefon numaralarının araştırılması neticesinde bir numaranın "Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneği", diğer numaranın ise Hunav Altun adına kayıtlı olduğunun saptandığı anlatıldı.
Raporda, açık kaynaklarda yapılan araştırmalar neticesinde Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi adında www.spectrumhouse.com.tr web sitesine ulaşıldığı, sitedeki "ekibimiz" adlı bölümde Azad Barış, Zeki Gürür, Tülin Johansson, Natalya Kemenci, Ayşe Sevencan, Yusuf Buzğan, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu, Dicle Yıldız Katar, Deniz Nilüfer, Ozan Polat isimli şahısların yer aldığı belirtildi.
Azad Barış adlı kişinin, Hunav Altun, Demet Sabuncuoğlu ve Zeki Gürür adlı kişilerle para transferinin bulunduğu bilgisine yer verilen raporda, web sitesindeki telefon numaralarının Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği ve Hunav Altun adına kayıtlı olduğu tespitine yer verildi.
Raporda, Norm Sosyoekonomik Ve Kültürel Çalışmalar Derneği hakkında yapılan sorgulamalarda kısıtlı bir para transferine rastlandığı ancak derneğin para transferinde bulunduğu şahıslar arasında Demet Sabuncuoğlu, Natalya Ketenci ve Ayşe Sevencen isimli şahısların yer aldığı, ayrıca Norm Sosyoekonomik ve Kültürel Çalışmalar Derneğinin para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar arasında Azad Barış'ın eski iş ortağı Ebru Özdemir'in de bulunduğu bildirildi.
Azad Barış'ın 2 Ağustos 2024 itibarıyla yüzde 100 hissesine sahip olduğu Medworx International Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin 18 Ekim 2023 ve 1 Ağustos 2024 tarihleri arasında sahibi olan Ebru Özdemir'e yönelik de araştırma yapıldığı aktarılan raporda, Özdemir'in SGK 4A kapsamında 2024 yılında Şişli Belediyesinde kurum başkan yardımcısı ünvanı ile sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "mütercim proje yöneticisi" ünvanları ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında spor malzemeleri imalatı faaliyet alanıyla sigorta priminin yattığı kaydedildi.
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