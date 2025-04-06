https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/akom-uyardi-sabah-saat-0800e-dikkat-1095179724.html
AKOM uyardı: Sabah saat 08.00'e dikkat
AKOM uyardı: Sabah saat 08.00'e dikkat
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yarın etkili olması beklenen hava sıcaklığı düşüşü ve yoğun yağışla ilgili AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. Sabah saat 08.00'den itibaren... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T21:02+0300
2025-04-06T21:02+0300
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avrupa yakası
boğaz
anadolu yakası
akom
uyarı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 07 Nisan Pazartesi sabah 08.00'den itibaren yağışlı havanın Avrupa yakasında etkili olmaya başlayacağını duyurdu.Öğle saatlerinden itibarense İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.Sıcaklı bu akşamdan itibaren hızla düşüyorPazar 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarında akşam saatlerinden itibaren hızla düşüş yaşanacağı 10 derecenin altına ineceği belirtildi.Pazartesi günü hava nasıl olacak?Yağışlı havaya ek olarak sabah saatlerinde beklenen fırtınayla beraber sıcaklık 5 derecenin altına inecek. Yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesi bekleniyor. Ayrıca AKOM'un bildirdiğine göre İstanbul'un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.Açıklamada su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak olanların güncel hava durumu bilgilerini takip etmesinin önemli olduğu anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/izmir-valiliginden-uyari-cuma-gunune-kadar-etkili-olacak-1095179387.html
türki̇ye
avrupa yakası
boğaz
anadolu yakası
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AKOM uyardı: Sabah saat 08.00'e dikkat
Türkiye genelinde yarın etkili olması beklenen hava sıcaklığı düşüşü ve yoğun yağışla ilgili AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. Sabah saat 08.00'den itibaren İstanbul için sağanak hatırlatması yapılan uyarıda sıcaklığın bu akşam saatlerinde hızlı bir şekilde düşeceği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 07 Nisan Pazartesi sabah 08.00'den itibaren yağışlı havanın Avrupa yakasında etkili olmaya başlayacağını duyurdu.
Öğle saatlerinden itibarense İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Sıcaklı bu akşamdan itibaren hızla düşüyor
Pazar 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarında akşam saatlerinden itibaren hızla düşüş yaşanacağı 10 derecenin altına ineceği belirtildi.
Pazartesi günü hava nasıl olacak?
Yağışlı havaya ek olarak sabah saatlerinde beklenen fırtınayla beraber sıcaklık 5 derecenin altına inecek.
Yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesi bekleniyor.
Ayrıca AKOM'un bildirdiğine göre İstanbul'un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.
Açıklamada su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak olanların güncel hava durumu bilgilerini takip etmesinin önemli olduğu anımsatıldı.