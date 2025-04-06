https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/akom-uyardi-sabah-saat-0800e-dikkat-1095179724.html

AKOM uyardı: Sabah saat 08.00'e dikkat

AKOM uyardı: Sabah saat 08.00'e dikkat

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yarın etkili olması beklenen hava sıcaklığı düşüşü ve yoğun yağışla ilgili AKOM'dan yeni bir uyarı geldi. Sabah saat 08.00'den itibaren... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

avrupa yakası

boğaz

anadolu yakası

akom

uyarı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 07 Nisan Pazartesi sabah 08.00'den itibaren yağışlı havanın Avrupa yakasında etkili olmaya başlayacağını duyurdu.Öğle saatlerinden itibarense İstanbul Boğazı çevresi ile Anadolu yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.Sıcaklı bu akşamdan itibaren hızla düşüyorPazar 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarında akşam saatlerinden itibaren hızla düşüş yaşanacağı 10 derecenin altına ineceği belirtildi.Pazartesi günü hava nasıl olacak?Yağışlı havaya ek olarak sabah saatlerinde beklenen fırtınayla beraber sıcaklık 5 derecenin altına inecek. Yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesi bekleniyor. Ayrıca AKOM'un bildirdiğine göre İstanbul'un kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur etkisini gösterecek.Açıklamada su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve trafiğe çıkacak olanların güncel hava durumu bilgilerini takip etmesinin önemli olduğu anımsatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/izmir-valiliginden-uyari-cuma-gunune-kadar-etkili-olacak-1095179387.html

türki̇ye

avrupa yakası

boğaz

anadolu yakası

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