https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/baris-alper-yilmazin-babasindan-fenerbahceli-isme-cagri-psikolojik-destek-alsin-1095172247.html

Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme çağrı: 'Psikolojik destek alsın'

Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme çağrı: 'Psikolojik destek alsın'

Sputnik Türkiye

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oğlunun tartışma yaşadığı sarı lacivertli takımın yardımcı antrenörü Salvatore... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T11:15+0300

2025-04-06T11:15+0300

2025-04-06T11:15+0300

spor

barış alper yılmaz

jose mourinho

fenerbahçe

derbi

galatasaray

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Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi ardından yaşananların etkileri hala sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı.Barış Alper'in babasından Fenerbahçe açıklamasıBaba Yılmaz, Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti'nin, oğlu Barış Alper'e küfrettiğini ve bu yaptıkları nedeniyle İtalyan futbol adamının psikolojik destek alması gerektiğini savundu.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yılmaz'la yapılan röportaj şöyle:Baba Yılmaz, maç esnasındaki kavga esnasında neler hissettiğini ise "Üzüldüm, çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Bir hoca, bir futbolcuya küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa... Ee üzüldüm, çok üzüldüm ama. Kendimi iyi hissetmedim." diye özetledi.'Psikolojik destek alsın'Foti'ye ne söylemek istersiniz sorusuna ise Baba Yüksel Yılmaz "Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

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barış alper yılmaz, jose mourinho, fenerbahçe, derbi, galatasaray