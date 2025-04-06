https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/baris-alper-yilmazin-babasindan-fenerbahceli-isme-cagri-psikolojik-destek-alsin-1095172247.html
Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme çağrı: 'Psikolojik destek alsın'
Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme çağrı: 'Psikolojik destek alsın'
Sputnik Türkiye
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oğlunun tartışma yaşadığı sarı lacivertli takımın yardımcı antrenörü Salvatore... 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T11:15+0300
2025-04-06T11:15+0300
2025-04-06T11:15+0300
spor
barış alper yılmaz
jose mourinho
fenerbahçe
derbi
galatasaray
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Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi ardından yaşananların etkileri hala sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı.Barış Alper'in babasından Fenerbahçe açıklamasıBaba Yılmaz, Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti'nin, oğlu Barış Alper'e küfrettiğini ve bu yaptıkları nedeniyle İtalyan futbol adamının psikolojik destek alması gerektiğini savundu.Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yılmaz'la yapılan röportaj şöyle:Baba Yılmaz, maç esnasındaki kavga esnasında neler hissettiğini ise "Üzüldüm, çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Bir hoca, bir futbolcuya küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa... Ee üzüldüm, çok üzüldüm ama. Kendimi iyi hissetmedim." diye özetledi.'Psikolojik destek alsın'Foti'ye ne söylemek istersiniz sorusuna ise Baba Yüksel Yılmaz "Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/derbinin-pfdk-sevkleri-aciklandi-futbolculari-bekleyen-cezalar-belli-oldu-1095149121.html
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barış alper yılmaz, jose mourinho, fenerbahçe, derbi, galatasaray
barış alper yılmaz, jose mourinho, fenerbahçe, derbi, galatasaray
Barış Alper Yılmaz'ın babasından Fenerbahçeli isme çağrı: 'Psikolojik destek alsın'
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oğlunun tartışma yaşadığı sarı lacivertli takımın yardımcı antrenörü Salvatore Foti hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Foti için 'Psikolojik destek alması lazım' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray derbisi ardından yaşananların etkileri hala sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında oyundan çıktıktan sonra kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz derbide yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yaptı.
Barış Alper'in babasından Fenerbahçe açıklaması
Baba Yılmaz, Fenerbahçe Antrenörü Salvatore Foti'nin, oğlu Barış Alper'e küfrettiğini ve bu yaptıkları nedeniyle İtalyan futbol adamının psikolojik destek alması gerektiğini savundu.
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a konuşan Yüksel Yılmaz'la yapılan röportaj şöyle:
"Çok söylenecek bir şey yok ama bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, bilgisizliktir, cahilliktir."
Baba Yılmaz, maç esnasındaki kavga esnasında neler hissettiğini ise "Üzüldüm, çok üzüldüm. Niye üzüldüm? Bir hoca, bir futbolcuya küfür ediyorsa, hakaret ediyorsa... Ee üzüldüm, çok üzüldüm ama. Kendimi iyi hissetmedim." diye özetledi.
'Psikolojik destek alsın'
Foti'ye ne söylemek istersiniz sorusuna ise Baba Yüksel Yılmaz "Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.