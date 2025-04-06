BUDO feribotunda çıkan yangın söndürüldü

"Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."