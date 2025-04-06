https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/budo-feribotunda-cikan-yangin-sonduruldu-1095180418.html
BUDO feribotunda çıkan yangın söndürüldü
BUDO feribotunda çıkan yangın söndürüldü
Sputnik Türkiye
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) feribotunun makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince söndürüldü. Yolculardan bazıları dumandan etkilendi. 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T23:06+0300
2025-04-06T23:06+0300
2025-04-06T23:10+0300
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BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan Yıldırım Beyazıt feribotunun makine dairesinde yangın çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra başlayan yangının sebebi henüz belli değil.Görevliler tarafından söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle ise yangın tamamen söndürüldü.Yangın sonucu ortaya çıkan dumandan bazı yolcularla ve feribot personeli etkilendi. Dumandan etkilenenler civardaki hastanelere sevk edildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/akom-uyardi-sabah-saat-0800e-dikkat-1095179724.html
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bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), türkiye, yangın
bursa, bursa deniz otobüsleri (budo), türkiye, yangın
BUDO feribotunda çıkan yangın söndürüldü
23:06 06.04.2025 (güncellendi: 23:10 06.04.2025)
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) feribotunun makine dairesinde çıkan yangın gemi personelince söndürüldü. Yolculardan bazıları dumandan etkilendi.
BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan Yıldırım Beyazıt feribotunun makine dairesinde yangın çıktı. Kalkıştan kısa bir süre sonra başlayan yangının sebebi henüz belli değil.
Görevliler tarafından söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle ise yangın tamamen söndürüldü.
Yangın sonucu ortaya çıkan dumandan bazı yolcularla ve feribot personeli etkilendi. Dumandan etkilenenler civardaki hastanelere sevk edildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava koşullarında Mudanya İskelesi'ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."