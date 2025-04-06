https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/bahar-havasina-kis-molasi-ankaraya-kar-geliyor-istanbulda-valilik-saganak-icin-uyardi-1095170704.html

Bahar havasına kış molası: Ankara'ya kar geliyor, İstanbul'da valilik sağanak için uyardı

Bahar havasına kış molası: Ankara'ya kar geliyor, İstanbul'da valilik sağanak için uyardı

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde bahar havasına kısa bir ara verilecek. Hafta sonu etkili olan sağanak Ankara'da yeni haftaya da damga vuracak. İzmir'de de 18-19 derecelerde... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T10:30+0300

2025-04-06T10:30+0300

2025-04-06T10:30+0300

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kış

meteoroloji

sağanak

sağanak yağış

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Bugün ülkenin büyük bir bölümünde sağanak var. Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak beklenirken hava sıcaklığı 5 derece kadar düşecek. İstanbul Valiliği ise yarından itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu.Ankara'da hava durumu: Bu hafta Ankara'ya kar geliyorCuma günü itibarıyla soğuk ve yağışlı hava etkisi altına giren ve bahar havasına ara veren Ankara'da yeni hafta da soğuk ve yağışlı geçecek.Meteoroloji yeni haftanın hava durumu beklentilerini paylaştı. Pazartesi ve Salı günü kente sağanak bekleniyor. Çarşamba günü havanın 10 derece olması bekleniyor.İstanbul'da hava nasıl?İstanbul'da da bu hafta sağanak etkili olacak, kapalı hava tüm hafta boyunca etkisini sürdürecek. Bugün 17 derece olan havanın İstanbul'da Pazartesi günü havanın 9 dereceye düşmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği: Sıcaklık düşecekİstanbul Valiliği de sıcaklıkların düşüşüne karşı halkı uyardı ve açıklama yayımladı:İzmir'de sağanak var, hava ortalama 17 dereceİzmir'de önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak etkili olacak. Perşembe ve Cuma günü ise hava kapalı olsa da sağanak beklenmiyor. Sıcaklık ise 14 ila 19 derecelerde hafta boyunca değişken.Yeni haftada hava durumu: Tüm Türkiye yağışlıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkâri çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/akom-ve-meteoroloji-alarm-verdi-istanbullular-dikkat-gunlerce-surecek-1095157219.html

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