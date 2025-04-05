https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/akom-ve-meteoroloji-alarm-verdi-istanbullular-dikkat-gunlerce-surecek-1095157219.html
AKOM ve Meteoroloji alarm verdi: İstanbullular dikkat, günlerce sürecek
AKOM ve Meteoroloji alarm verdi: İstanbullular dikkat, günlerce sürecek
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil Türkiye’nin büyük bölümünü etkileyecek kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşü için uyardı. Hafta... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T11:41+0300
2025-04-05T11:41+0300
2025-04-05T11:41+0300
türki̇ye
akom
i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
i̇stanbul
sağanak
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
sağanak yağış uyarısı
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. İstanbul’da bugün yer yer, yarın ise kentin tamamında etkili olması beklenen yağışların günlerce süreceği belirtildi.Uzmanlar, özellikle dışarıda zaman geçirecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.AKOM’dan özel uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, sadece İstanbul değil, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği ancak yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8 - 14 °C bahar değerlerinin altına gerilemesi beklenmektedir.”Sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşebilirAKOM’un açıklamasına göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html
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meteoroloji uyarısı, akom i̇stanbul yağış, sağanak yağış i̇stanbul, sıcaklık düşüşü, hava durumu tahmini
meteoroloji uyarısı, akom i̇stanbul yağış, sağanak yağış i̇stanbul, sıcaklık düşüşü, hava durumu tahmini
AKOM ve Meteoroloji alarm verdi: İstanbullular dikkat, günlerce sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil Türkiye’nin büyük bölümünü etkileyecek kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşü için uyardı. Hafta sonu başlayacak yağışların günlerce süreceği, pazartesi günü ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. İstanbul’da bugün yer yer, yarın ise kentin tamamında etkili olması beklenen yağışların günlerce süreceği belirtildi.
Uzmanlar, özellikle dışarıda zaman geçirecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, sadece İstanbul değil, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği ancak yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8 - 14 °C bahar değerlerinin altına gerilemesi beklenmektedir.”
Sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşebilir
AKOM’un açıklamasına göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.