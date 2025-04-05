https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/akom-ve-meteoroloji-alarm-verdi-istanbullular-dikkat-gunlerce-surecek-1095157219.html

AKOM ve Meteoroloji alarm verdi: İstanbullular dikkat, günlerce sürecek

AKOM ve Meteoroloji alarm verdi: İstanbullular dikkat, günlerce sürecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul dahil Türkiye’nin büyük bölümünü etkileyecek kuvvetli sağanak yağış ve sert sıcaklık düşüşü için uyardı. Hafta... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T11:41+0300

2025-04-05T11:41+0300

2025-04-05T11:41+0300

türki̇ye

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

i̇stanbul

sağanak

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

sağanak yağış uyarısı

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu itibarıyla Türkiye genelinde etkili olacak sağanak yağışlar konusunda uyarıda bulundu. İstanbul’da bugün yer yer, yarın ise kentin tamamında etkili olması beklenen yağışların günlerce süreceği belirtildi.Uzmanlar, özellikle dışarıda zaman geçirecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.AKOM’dan özel uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, sadece İstanbul değil, ülkenin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde çok bulutlu ve aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların 14 - 18 °C aralığında bahar değerlerinde seyredeceği ancak yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinin 8 - 14 °C bahar değerlerinin altına gerilemesi beklenmektedir.”Sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşebilirAKOM’un açıklamasına göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında sert bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html

türki̇ye

i̇stanbul

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meteoroloji uyarısı, akom i̇stanbul yağış, sağanak yağış i̇stanbul, sıcaklık düşüşü, hava durumu tahmini