https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/altin-portakal-cicegi-festivalinden-donen-kisileri-tasiyan-otobus-yoldan-cikti-23-kisi-yaralandi-1095169652.html

Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı

Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı. 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T09:16+0300

2025-04-06T09:16+0300

2025-04-06T09:16+0300

türki̇ye

tur

otobüs

adana

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Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.Otobüste 54 kişi vardı, 23 kişi kaza esnasında yaralandı.Yaralılar otobüste sıkıştıBulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.Hastaneye kaldırıldılarYaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html

türki̇ye

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