https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/altin-portakal-cicegi-festivalinden-donen-kisileri-tasiyan-otobus-yoldan-cikti-23-kisi-yaralandi-1095169652.html
Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı
Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı. 06.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-06T09:16+0300
2025-04-06T09:16+0300
2025-04-06T09:16+0300
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Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.Otobüste 54 kişi vardı, 23 kişi kaza esnasında yaralandı.Yaralılar otobüste sıkıştıBulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.Hastaneye kaldırıldılarYaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kuzey-marmara-otoyolunda-korkunc-kaza-1095156685.html
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tur otobüsü kaza, son dakika kaza, çorum kaza
tur otobüsü kaza, son dakika kaza, çorum kaza
Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.
Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.
Otobüste 54 kişi vardı, 23 kişi kaza esnasında yaralandı.
Yaralılar otobüste sıkıştı
Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.