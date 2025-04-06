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Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı
Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı. 06.04.2025, Sputnik Türkiye
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Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.Otobüste 54 kişi vardı, 23 kişi kaza esnasında yaralandı.Yaralılar otobüste sıkıştıBulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.Hastaneye kaldırıldılarYaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.
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tur otobüsü kaza, son dakika kaza, çorum kaza
tur otobüsü kaza, son dakika kaza, çorum kaza

Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan otobüs yoldan çıktı: 23 kişi yaralandı

09:16 06.04.2025
Çorum'da yol kenarındaki toprak bölgeye çarpan tur otobüsündeki 23 kişi yaralandı
Çorum'da yol kenarındaki toprak bölgeye çarpan tur otobüsündeki 23 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2025
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu 23 kişi yaralandı.
Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.
Otobüste 54 kişi vardı, 23 kişi kaza esnasında yaralandı.

Yaralılar otobüste sıkıştı

Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alaca Devlet Hastanesi ve kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan 31 yolcu ise Alaca Belediyesine ait otobüsle kaza yerinden alınarak Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne nakledilmek üzere yola çıktı.
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