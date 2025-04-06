https://anlatilaninotesi.com.tr/20250406/600-bin-kamu-iscisi-icin-zam-pazarligi-basliyor-kamu-iscileri-ne-kadar-zam-alacak-1095172961.html

600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor: Kamu işçileri ne kadar zam alacak?

600 bin kamu işçisi için zam pazarlığı başlıyor: Kamu işçileri ne kadar zam alacak?

Sputnik Türkiye

600 bin işçinin ücret artışı için mesai sürüyor. Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), ilerleyen günlerde ilk teklifini... 06.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-06T11:50+0300

2025-04-06T11:50+0300

2025-04-06T11:50+0300

ekonomi̇

işçi

kamu

kamu görevlisi

kamu personeli

zam

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088812539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_57d64b09c478e49c6bdd6ec2e6a3ddff.jpg

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışı için protokol görüşmeleri sürüyor.Kamu işçileri ne kadar zam alacak?belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerde kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS), ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor.Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.Ortak zam talebi sunulduTÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edildi.En düşük ücret ne kadar olacak?İşçi kesiminin, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebini masaya yatıran TÜHİS, talebe yönelik maliyet analizini sürdürüyor.Maliyet analizinin tamamlanmasının ardından TÜHİS'in ilerleyen günlerde ilk teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. Kamu işvereninin ilk teklifinin ardından ise taraflar arasındaki müzakere süreci hız kazanacak.Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyorÖte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/milyonlarca-emekliye-net-zam-orani-belli-oluyor-temmuzda-maaslar-ne-kadar-artacak-1095121387.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamu işçisi, kamu işçisi zam, kamu işçisi zam ne olacak