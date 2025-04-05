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Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: 'Kayıtsız kalamadım, sorumluluğu üstlendim'
Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: 'Kayıtsız kalamadım, sorumluluğu üstlendim'
Sputnik Türkiye
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T00:38+0300
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poli̇ti̇ka
tunç soyer
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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özgür özel
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CHP'li siyasetçi Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin canlı yayında konuştu.Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer "Delege arkadaşlarımızın isteği üzerine aday olmam yönünde çağrı aldım. Bu çağrıya kayıtsız kalamadım ve sorumluluğu üstlendim" diyerek CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Ancak Soyer, CHP Genel Başkanlığı için aday olmayacağını özellikle vurgulayarak, "CHP Genel Başkanlığı'na aday değilim" ifadelerini kullandı. 'Kurultay'da çarşaf liste bekliyorum'CHP Kurultayı'na dair değerlendirmeler yapan Soyer "CHP'nin geleneği, alışkanlıkları ve Türk milletine olan sorumlulukları gereği demokrasinin erdemlerine uygun bir kurultay olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kurultayda liste sistemine ilişkin beklentilerini paylaşan tecrübeli siyasetçi, "Blok liste yapılacağını zannetmiyorum, mutlaka 'çarşaf liste' olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chpde-olaganustu-kurultayda-ozele-rakip-cikti-umit-uysal-adayligini-acikladi-1095146295.html
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tunç soyer, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), adaylık, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu

Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: 'Kayıtsız kalamadım, sorumluluğu üstlendim'

00:38 05.04.2025
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soyer, delegelerin ısrarı üzerine CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olduğunu ancak CHP Genel Başkanlığı'na aday olmadığını belirtti.
CHP'li siyasetçi Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin canlı yayında konuştu.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer "Delege arkadaşlarımızın isteği üzerine aday olmam yönünde çağrı aldım. Bu çağrıya kayıtsız kalamadım ve sorumluluğu üstlendim" diyerek CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Ancak Soyer, CHP Genel Başkanlığı için aday olmayacağını özellikle vurgulayarak, "CHP Genel Başkanlığı'na aday değilim" ifadelerini kullandı.

'Kurultay'da çarşaf liste bekliyorum'

CHP Kurultayı'na dair değerlendirmeler yapan Soyer "CHP'nin geleneği, alışkanlıkları ve Türk milletine olan sorumlulukları gereği demokrasinin erdemlerine uygun bir kurultay olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kurultayda liste sistemine ilişkin beklentilerini paylaşan tecrübeli siyasetçi, "Blok liste yapılacağını zannetmiyorum, mutlaka 'çarşaf liste' olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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