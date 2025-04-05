https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tunc-soyerden-adaylik-aciklamasi-kayitsiz-kalamadim-sorumlulugu-ustlendim-1095152125.html

Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: 'Kayıtsız kalamadım, sorumluluğu üstlendim'

Tunç Soyer'den adaylık açıklaması: 'Kayıtsız kalamadım, sorumluluğu üstlendim'

Sputnik Türkiye

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T00:38+0300

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poli̇ti̇ka

tunç soyer

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

i̇zmir büyükşehir belediyesi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

adaylık

özgür özel

kemal kılıçdaroğlu

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CHP'li siyasetçi Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'na ilişkin canlı yayında konuştu.Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer "Delege arkadaşlarımızın isteği üzerine aday olmam yönünde çağrı aldım. Bu çağrıya kayıtsız kalamadım ve sorumluluğu üstlendim" diyerek CHP Parti Meclisi üyeliğine aday olduğunu duyurdu. Ancak Soyer, CHP Genel Başkanlığı için aday olmayacağını özellikle vurgulayarak, "CHP Genel Başkanlığı'na aday değilim" ifadelerini kullandı. 'Kurultay'da çarşaf liste bekliyorum'CHP Kurultayı'na dair değerlendirmeler yapan Soyer "CHP'nin geleneği, alışkanlıkları ve Türk milletine olan sorumlulukları gereği demokrasinin erdemlerine uygun bir kurultay olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kurultayda liste sistemine ilişkin beklentilerini paylaşan tecrübeli siyasetçi, "Blok liste yapılacağını zannetmiyorum, mutlaka 'çarşaf liste' olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/chpde-olaganustu-kurultayda-ozele-rakip-cikti-umit-uysal-adayligini-acikladi-1095146295.html

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