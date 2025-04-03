https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/trtden-kararlar-art-arda-geliyor-oyuncu--basak-gumulcinelioglu-diziden-cikarildi-1095107567.html

TRT'den kararlar art arda geliyor: Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu diziden çıkarıldı

TRT'den kararlar art arda geliyor: Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu diziden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Son günlerde, sanat camiasında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle "Teşkilat" dizisinden çıkarılmasının... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T16:06+0300

2025-04-03T16:06+0300

2025-04-03T16:06+0300

türki̇ye

başak gümülcinelioğlu

trt

boykot

aybüke pusat

furkan andıç

boran kuzum

canonical

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Sanat dünyasında son günlerde yaşanan gelişmeler kamuoyunun gündeminde. Oyuncu Aybüke Pusat'ın boykot çağrısı nedeniyle "Teşkila"' dizisinden çıkarılmasının ardından, meslektaşı Başak Gümülcinelioğlu da Pusat'a verdiği destek nedeniyle "Muhabir" dizisinden çıkarıldı.​Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Oyuncular Sendikası'nın Aybüke Pusat'a destek paylaşımını alıntılayan Gümülcinelioğlu, bu paylaşımının ardından TRT'nin ve dizinin yapımcılarının kararıyla projeden ayrıldı. ​Başak Gümülcinelioğlu kimdir?1991 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Başak Gümülcinelioğlu, Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra AFS programıyla ABD'nin Kansas eyaletinde bir yıl eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans yaptı. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Gümülcinelioğlu, İstanbul Halk Tiyatrosu'nda 'Barut Fıçısı' ve BKM Tiyatrosu'nda 'Hababam Sınıfı' müzikalinde rol aldı. Televizyon kariyerinde ise 'Sen Çal Kapımı', 'Yargı' ve 'Sipahi' gibi dizilerde önemli roller üstlendi.Aybüke Pusat'ın 'Teşkilat' dizisinden çıkarılmasına tepki gösteren birçok sanatçı, sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Bu desteklerin ardından, Furkan Andıç ve Boran Kuzum gibi isimler de benzer sebeplerle TRT'yle yolları ayrıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/boykot-sorusturmasi-enes-ozel-ve-cem-yigit-uzumoglu-kim-neden-gozaltinda-1095106292.html

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