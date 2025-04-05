https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tokiden-yeni-konut-projesi-3-cocuklu-ailelere-oncelik-1095153747.html
TOKİ'den yeni konut projesi: 3 çocuklu ailelere öncelik
TOKİ'den yeni konut projesi: 3 çocuklu ailelere öncelik
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği sağlayacak yeni bir sosyal konut projesi başlattı. TOKİ... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T07:37+0300
2025-04-05T07:37+0300
2025-04-05T07:37+0300
ekonomi̇
toki̇
konut
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik konut önceliği sunacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmaların fizibilite süreci tamamlanmak üzere. Uygulama ile çocuklu ailelerin daha geniş ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip olması amaçlanıyor.Vergi i̇ndirimi ve uygun kredi desteğiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önce yapılan açıklamalarda, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yalnızca konut değil, aynı zamanda vergi indirimi ve uygun kredi imkânı da sağlanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle hem nüfus artış hızı desteklenecek, hem de genç ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi sağlanacak.Başvuru kriterleriProjeye başvurabilmek için ailelerin bazı kriterleri taşıması gerekecek:Sürdürülebilir konut modeli hayata geçiyorYalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da sürdürülebilir bir model benimsenecek. Projeyle ailelere çevre dostu, enerji verimli ve modern yaşam alanları sunulacak. Sosyal konutlar, şehirlerin farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara göre şekillendirilecek.Konut fiyatlarına dolaylı müdahaleArtan konut fiyatları ve kira bedelleri, özellikle büyük şehirlerde dar gelirli vatandaşları zorluyor. Devlet destekli bu projeyle hem dar gelirli kesimin barınma ihtiyacı karşılanacak, hem de konut piyasasındaki fiyat artışları dizginlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html
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toki̇, konut, sosyal konut
toki̇, konut, sosyal konut
TOKİ'den yeni konut projesi: 3 çocuklu ailelere öncelik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği sağlayacak yeni bir sosyal konut projesi başlattı. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilecek proje, aile yaşamını iyileştirmeyi hedeflerken, dar gelirli vatandaşlara da uygun kredi ve sürdürülebilir yaşam alanları sunacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik konut önceliği sunacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmaların fizibilite süreci tamamlanmak üzere. Uygulama ile çocuklu ailelerin daha geniş ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip olması amaçlanıyor.
Vergi i̇ndirimi ve uygun kredi desteği
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önce yapılan açıklamalarda, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yalnızca konut değil, aynı zamanda vergi indirimi ve uygun kredi imkânı da sağlanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle hem nüfus artış hızı desteklenecek, hem de genç ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi sağlanacak.
Projeye başvurabilmek için ailelerin bazı kriterleri taşıması gerekecek:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kendisi, eşi veya velayeti altındaki çocuklara ait mülkiyete sahip olmamak
Hane gelirinin belirlenen eşiğin altında olması
Daha önce benzer bir sosyal konut projesinden yararlanmamış olmak
Sürdürülebilir konut modeli hayata geçiyor
Yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da sürdürülebilir bir model benimsenecek. Projeyle ailelere çevre dostu, enerji verimli ve modern yaşam alanları sunulacak. Sosyal konutlar, şehirlerin farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara göre şekillendirilecek.
Konut fiyatlarına dolaylı müdahale
Artan konut fiyatları ve kira bedelleri, özellikle büyük şehirlerde dar gelirli vatandaşları zorluyor. Devlet destekli bu projeyle hem dar gelirli kesimin barınma ihtiyacı karşılanacak, hem de konut piyasasındaki fiyat artışları dizginlenecek.