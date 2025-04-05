https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tokiden-yeni-konut-projesi-3-cocuklu-ailelere-oncelik-1095153747.html

TOKİ'den yeni konut projesi: 3 çocuklu ailelere öncelik

TOKİ'den yeni konut projesi: 3 çocuklu ailelere öncelik

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere konut önceliği sağlayacak yeni bir sosyal konut projesi başlattı. TOKİ... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T07:37+0300

2025-04-05T07:37+0300

2025-04-05T07:37+0300

ekonomi̇

toki̇

konut

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile Yılı kapsamında, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yönelik konut önceliği sunacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ koordinasyonunda yürütülen çalışmaların fizibilite süreci tamamlanmak üzere. Uygulama ile çocuklu ailelerin daha geniş ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip olması amaçlanıyor.Vergi i̇ndirimi ve uygun kredi desteğiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önce yapılan açıklamalarda, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yalnızca konut değil, aynı zamanda vergi indirimi ve uygun kredi imkânı da sağlanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerle hem nüfus artış hızı desteklenecek, hem de genç ailelerin çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi sağlanacak.Başvuru kriterleriProjeye başvurabilmek için ailelerin bazı kriterleri taşıması gerekecek:Sürdürülebilir konut modeli hayata geçiyorYalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da sürdürülebilir bir model benimsenecek. Projeyle ailelere çevre dostu, enerji verimli ve modern yaşam alanları sunulacak. Sosyal konutlar, şehirlerin farklı bölgelerindeki ihtiyaçlara göre şekillendirilecek.Konut fiyatlarına dolaylı müdahaleArtan konut fiyatları ve kira bedelleri, özellikle büyük şehirlerde dar gelirli vatandaşları zorluyor. Devlet destekli bu projeyle hem dar gelirli kesimin barınma ihtiyacı karşılanacak, hem de konut piyasasındaki fiyat artışları dizginlenecek.

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