https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html
Tapu sahipleri için son 2 gün: Gecikene ceza ve faiz geliyor
Tapu sahipleri için son 2 gün: Gecikene ceza ve faiz geliyor
Sputnik Türkiye
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 2 gün sonra sona eriyor. Özellikle gayrimenkul sahipleri için kritik olan bu sürede kira geliri beyanı... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T07:25+0300
2025-04-05T07:25+0300
2025-04-05T07:25+0300
ekonomi̇
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vergi
tapu
beyanname
vergi beyannamesi
kira beyannamesi
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Normalde 2 Nisan’da sona erecek olan beyannamelerin son tarihi, Ramazan Bayramı nedeniyle 7 Nisan’a uzatılmıştı. Bu süre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden gelir elde eden tüm mükellefleri kapsıyor. Beyannameler, elektronik ortamda, Dijital Vergi Dairesi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden kolayca doldurulabiliyor.Kira geliri olanlar ne yapmalı?Gayrimenkul sahipleri, konutlardan 33 bin TL, iş yerlerinden ise 230 bin TL ve üzerinde kira geliri elde ettiyse, gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Bu tutarların altında kalanlar için beyanname zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sistem üzerinden kontrol sağlanması öneriliyor.Vergi ödeme seçenekleri genişletildiMükellefler, vergi ödemelerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:Gecikene ceza ve faiz geliyorBeyan süresi içinde işlem yapmayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca, ödenmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi devreye alınacak. 2024 yılına ilişkin gelir vergisi ödemeleri, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak. Herhangi bir hak kaybı ya da ceza ile karşılaşmamak için sürecin 7 Nisan 2024 gece 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html
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türkiye, ptt, vergi, tapu, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi
türkiye, ptt, vergi, tapu, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi
Tapu sahipleri için son 2 gün: Gecikene ceza ve faiz geliyor
Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 2 gün sonra sona eriyor. Özellikle gayrimenkul sahipleri için kritik olan bu sürede kira geliri beyanı yapmayanlara ceza ve gecikme faizi uygulanacak. Mükellefler işlemlerini Dijital Vergi Dairesi üzerinden kolayca tamamlayabiliyor.
Normalde 2 Nisan’da sona erecek olan beyannamelerin son tarihi, Ramazan Bayramı nedeniyle 7 Nisan’a uzatılmıştı. Bu süre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden gelir elde eden tüm mükellefleri kapsıyor. Beyannameler, elektronik ortamda, Dijital Vergi Dairesi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden kolayca doldurulabiliyor.
Kira geliri olanlar ne yapmalı?
Gayrimenkul sahipleri, konutlardan 33 bin TL, iş yerlerinden ise 230 bin TL ve üzerinde kira geliri elde ettiyse, gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Bu tutarların altında kalanlar için beyanname zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sistem üzerinden kontrol sağlanması öneriliyor.
Vergi ödeme seçenekleri genişletildi
Mükellefler, vergi ödemelerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:
Anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartları
Gecikene ceza ve faiz geliyor
Beyan süresi içinde işlem yapmayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca, ödenmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi devreye alınacak. 2024 yılına ilişkin gelir vergisi ödemeleri, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak. Herhangi bir hak kaybı ya da ceza ile karşılaşmamak için sürecin 7 Nisan 2024 gece 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor.