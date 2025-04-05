https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html

Tapu sahipleri için son 2 gün: Gecikene ceza ve faiz geliyor

Tapu sahipleri için son 2 gün: Gecikene ceza ve faiz geliyor

Sputnik Türkiye

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verme süresi 2 gün sonra sona eriyor. Özellikle gayrimenkul sahipleri için kritik olan bu sürede kira geliri beyanı... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T07:25+0300

2025-04-05T07:25+0300

2025-04-05T07:25+0300

ekonomi̇

türkiye

ptt

vergi

tapu

beyanname

vergi beyannamesi

kira beyannamesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg

Normalde 2 Nisan’da sona erecek olan beyannamelerin son tarihi, Ramazan Bayramı nedeniyle 7 Nisan’a uzatılmıştı. Bu süre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerden gelir elde eden tüm mükellefleri kapsıyor. Beyannameler, elektronik ortamda, Dijital Vergi Dairesi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden kolayca doldurulabiliyor.Kira geliri olanlar ne yapmalı?Gayrimenkul sahipleri, konutlardan 33 bin TL, iş yerlerinden ise 230 bin TL ve üzerinde kira geliri elde ettiyse, gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü. Bu tutarların altında kalanlar için beyanname zorunluluğu bulunmuyor. Ancak sistem üzerinden kontrol sağlanması öneriliyor.Vergi ödeme seçenekleri genişletildiMükellefler, vergi ödemelerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:Gecikene ceza ve faiz geliyorBeyan süresi içinde işlem yapmayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca, ödenmeyen vergiler için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi devreye alınacak. 2024 yılına ilişkin gelir vergisi ödemeleri, 2025 yılının Nisan ve Temmuz aylarında iki taksit halinde yapılacak. Herhangi bir hak kaybı ya da ceza ile karşılaşmamak için sürecin 7 Nisan 2024 gece 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/saganak-ve-kar-alarmi-meteorolojiden-istanbul-izmir-ve-ankara-dahil-cok-sayida-kente-saatli-uyari-1095152758.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ptt, vergi, tapu, beyanname, vergi beyannamesi, kira beyannamesi