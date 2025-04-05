https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/istanbulda-sis-etkili-oldu-bogazda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1095151983.html
İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul genelinde sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi ve ormanlık alanlarda etkili olan sis, Avrupa Yakası'nda da Sarıyer... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T00:09+0300
2025-04-05T00:09+0300
2025-04-05T00:14+0300
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gemi
gemi kazası
sis
yoğun sis
hava
sıcak hava
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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği durdu, karayollarında araçlar yavaşladı.İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz'daki ormanlık alanlarla birlikte Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde yoğun sis oluştu. Avrupa Yakası'nda ise özellikle Sarıyer, Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde etkili olan sis, halka zor anlar yaşattı.İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Karayollarında ise kent genelinde görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin hızlarını önemli ölçüde azaltmalarına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, nem oranının yüksekliği ve rüzgarsız havanın sis oluşumunu artırdığını belirterek, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/balkanlardan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-kar-yagisi-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1095148809.html
türki̇ye
boğaz
i̇stanbul
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boğaz, i̇stanbul, sultangazi, gemi, gemi kazası, sis, yoğun sis, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı
boğaz, i̇stanbul, sultangazi, gemi, gemi kazası, sis, yoğun sis, hava, sıcak hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı
İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
00:09 05.04.2025 (güncellendi: 00:14 05.04.2025)
İstanbul genelinde sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi ve ormanlık alanlarda etkili olan sis, Avrupa Yakası'nda da Sarıyer, Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde görüşü engelledi. İstanbul Boğazı'nda ise gemi trafiği askıya alınırken özellikle sabah saatlerinde sisin yoğunlaşabileceği uyarısı yapıldı.
İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği durdu, karayollarında araçlar yavaşladı.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz'daki ormanlık alanlarla birlikte Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde yoğun sis oluştu. Avrupa Yakası'nda ise özellikle Sarıyer, Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde etkili olan sis, halka zor anlar yaşattı.
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Karayollarında ise kent genelinde görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin hızlarını önemli ölçüde azaltmalarına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, nem oranının yüksekliği ve rüzgarsız havanın sis oluşumunu artırdığını belirterek, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.