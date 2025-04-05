https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/istanbulda-sis-etkili-oldu-bogazda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1095151983.html

İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'da sis etkili oldu: Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul genelinde sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi ve ormanlık alanlarda etkili olan sis, Avrupa Yakası'nda da Sarıyer... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T00:09+0300

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türki̇ye

boğaz

i̇stanbul

sultangazi

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sıcak hava

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İstanbul'da yoğun sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği durdu, karayollarında araçlar yavaşladı.İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi, Boğaz çevresi, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz'daki ormanlık alanlarla birlikte Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde yoğun sis oluştu. Avrupa Yakası'nda ise özellikle Sarıyer, Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimlerinde etkili olan sis, halka zor anlar yaşattı.İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Karayollarında ise kent genelinde görüş mesafesinin düşmesi, sürücülerin hızlarını önemli ölçüde azaltmalarına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, nem oranının yüksekliği ve rüzgarsız havanın sis oluşumunu artırdığını belirterek, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/balkanlardan-soguk-hava-dalgasi-geliyor-kar-yagisi-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-1095148809.html

türki̇ye

boğaz

i̇stanbul

sultangazi

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