https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/prof-dr-naci-gorur-mta-haritasinda-fay-yeri-belirgin-degil-diyerek-uyardi-bolgede-depremler-1093882146.html

Prof. Dr. Naci Görür, 'MTA haritasında fay yeri belirgin değil' diyerek uyardı: Bölgede depremler beklenebilir

Prof. Dr. Naci Görür, 'MTA haritasında fay yeri belirgin değil' diyerek uyardı: Bölgede depremler beklenebilir

Sputnik Türkiye

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi. Prof. Dr. Naci Görür... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T07:05+0300

2025-02-22T07:05+0300

2025-02-22T07:08+0300

türkiye

erzurum

deprem

naci görür

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Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 15.27'de, 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Erzurum şehir merkezi ve çevredeki ilçelerde de hissedildi.Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu’daki tektonik hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki sıkışmanın arttığını belirterek, benzer büyüklükte yeni depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Görür, Hınıs’taki fay hattının doğrudan haritalarda belirgin olmadığını ancak bölgenin Doğu Anadolu’daki sıkışmanın etkisi altında olduğunu söyledi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."Türkiye'deki aktif fay hatlarıMTA, Türkiye’nin diri fay haritasını güncelleyerek birinci derece deprem riski taşıyan illeri duyurdu. Fay hattı üzerinde bulunan şehirler arasında şunlar yer alıyor:Bu iller, büyük çaplı depremlerin yaşanabileceği bölgeler olarak değerlendiriliyor.Erzurum'un deprem riskiMTA verilerine göre, ikinci derece risk taşıyan iller de açıklandı. Bu bölgelerde büyük deprem riski daha düşük olsa da, yıkıcı etkiler yaratabilecek sarsıntılar yaşanabilir. Riskli iller arasında şunlar yer alıyor:

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