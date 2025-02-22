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Prof. Dr. Naci Görür, 'MTA haritasında fay yeri belirgin değil' diyerek uyardı: Bölgede depremler beklenebilir
Prof. Dr. Naci Görür, 'MTA haritasında fay yeri belirgin değil' diyerek uyardı: Bölgede depremler beklenebilir
Sputnik Türkiye
Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi. Prof. Dr. Naci Görür... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T07:05+0300
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deprem
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Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 15.27'de, 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Erzurum şehir merkezi ve çevredeki ilçelerde de hissedildi.Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu’daki tektonik hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki sıkışmanın arttığını belirterek, benzer büyüklükte yeni depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Görür, Hınıs’taki fay hattının doğrudan haritalarda belirgin olmadığını ancak bölgenin Doğu Anadolu’daki sıkışmanın etkisi altında olduğunu söyledi. Görür paylaşımında şunları kaydetti:"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."Türkiye'deki aktif fay hatlarıMTA, Türkiye’nin diri fay haritasını güncelleyerek birinci derece deprem riski taşıyan illeri duyurdu. Fay hattı üzerinde bulunan şehirler arasında şunlar yer alıyor:Bu iller, büyük çaplı depremlerin yaşanabileceği bölgeler olarak değerlendiriliyor.Erzurum'un deprem riskiMTA verilerine göre, ikinci derece risk taşıyan iller de açıklandı. Bu bölgelerde büyük deprem riski daha düşük olsa da, yıkıcı etkiler yaratabilecek sarsıntılar yaşanabilir. Riskli iller arasında şunlar yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1093872506.html
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naci görür deprem açıklaması, naci görür son deprem yorumu, naci görür erzurum depremi, naci görür fay hatları uyarısı, naci görür doğu anadolu fay hattı, naci görür hınıs depremi yorumu, naci görür deprem tahminleri, naci görür büyük deprem uyarısı, naci görür hangi iller risk altında, naci görür 2025 deprem açıklaması, naci görür diri fay hatları, naci görür son dakika açıklaması, naci görür deprem tehlikesi

Prof. Dr. Naci Görür, 'MTA haritasında fay yeri belirgin değil' diyerek uyardı: Bölgede depremler beklenebilir

07:05 22.02.2025 (güncellendi: 07:08 22.02.2025)
© Fotoğraf : KAFA TV YouTubeProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© Fotoğraf : KAFA TV YouTube
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin bulunduğu bölgenin sıkışma altında olduğunu belirterek, benzer büyüklükte sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulundu. Peki, MTA haritasına göre Erzurum'un deprem riski ne?
Erzurum’un Hınıs ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı 15.27'de, 6.94 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Erzurum şehir merkezi ve çevredeki ilçelerde de hissedildi.
Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu’daki tektonik hareketliliğe dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Görür, bölgedeki sıkışmanın arttığını belirterek, benzer büyüklükte yeni depremlerin meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Görür, Hınıs’taki fay hattının doğrudan haritalarda belirgin olmadığını ancak bölgenin Doğu Anadolu’daki sıkışmanın etkisi altında olduğunu söyledi.
Görür paylaşımında şunları kaydetti:
"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4,3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremleri daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."

Türkiye'deki aktif fay hatları

MTA, Türkiye’nin diri fay haritasını güncelleyerek birinci derece deprem riski taşıyan illeri duyurdu. Fay hattı üzerinde bulunan şehirler arasında şunlar yer alıyor:
Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.
Bu iller, büyük çaplı depremlerin yaşanabileceği bölgeler olarak değerlendiriliyor.

Erzurum'un deprem riski

MTA verilerine göre, ikinci derece risk taşıyan iller de açıklandı. Bu bölgelerde büyük deprem riski daha düşük olsa da, yıkıcı etkiler yaratabilecek sarsıntılar yaşanabilir. Riskli iller arasında şunlar yer alıyor:
İstanbul (1 ve 2. bölge), Tekirdağ, Bitlis, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
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