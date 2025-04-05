https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/ogrencilere-kara-haber-ara-tatil-ne-zaman-bitiyor-okullar-yaz-tatiline-ne-zaman-girecek-1095165770.html
Öğrencilere 'kara haber': Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?
Öğrencilere 'kara haber': Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?
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20 milyon öğrenci 7 Nisan pazartesi günü okullarına kavuşacak. Yeni dönemde üç resmi tatil ve dört günlük Kurban Bayramı tatili var.
2025-04-05T16:24+0300
2025-04-05T16:24+0300
2025-04-05T16:25+0300
yaşam
ara tatil
okul
öğrenci
öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb)
yaz tatili
kurban bayramı
resmi tatil
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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20 milyon öğrenci Ramazan Bayramı'yle birleşen ara tatilin sonuna geldi. Öğrenciler 7 Nisan pazartesi günü ders başı yapacak. Peki okullar ne zaman kapanıyor? İkinci dönemde başka resmi tatil var mı?Ara tatil ne zaman başladı?31 Mart'ta başlayan ara tatil 7 Nisan 2025 Pazartesi günü bitiyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yeni dönem başlıyor. Okullar ne zaman kapacak?Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek. Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?İkinci dönemde, üç resmi tatil ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilleri var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı perşembe gününe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise pazartesi gününe denk geliyorKurban Bayramı ise 6 Haziran cuma günü başlayacak ve dört gün sürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/okullarda-9-gunluk-tatil-bugun-basladi-milyonlarca-ogrenci-bayram-ve-ara-tatil-coskusunu-bir-arada-1094934670.html
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Öğrencilere 'kara haber': Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?
16:24 05.04.2025 (güncellendi: 16:25 05.04.2025)
Ramazan Bayramı'ya birleştirilen ara tatil, pazartesi günü bitiyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yapacak.
20 milyon öğrenci Ramazan Bayramı'yle birleşen ara tatilin sonuna geldi. Öğrenciler 7 Nisan pazartesi günü ders başı yapacak. Peki okullar ne zaman kapanıyor? İkinci dönemde başka resmi tatil var mı?
Ara tatil ne zaman başladı?
31 Mart'ta başlayan ara tatil 7 Nisan 2025 Pazartesi günü bitiyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yeni dönem başlıyor.
Okullar ne zaman kapacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek.
Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
İkinci dönemde, üç resmi tatil ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilleri var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı perşembe gününe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise pazartesi gününe denk geliyor
Kurban Bayramı ise 6 Haziran cuma günü başlayacak ve dört gün sürecek.