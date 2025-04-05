https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/ogrencilere-kara-haber-ara-tatil-ne-zaman-bitiyor-okullar-yaz-tatiline-ne-zaman-girecek-1095165770.html

Öğrencilere 'kara haber': Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Öğrencilere 'kara haber': Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar yaz tatiline ne zaman girecek?

Sputnik Türkiye

20 milyon öğrenci 7 Nisan pazartesi günü okullarına kavuşacak. Yeni dönemde üç resmi tatil ve dört günlük Kurban Bayramı tatili var.

2025-04-05T16:24+0300

2025-04-05T16:24+0300

2025-04-05T16:25+0300

yaşam

ara tatil

okul

öğrenci

öğretmen

milli eğitim bakanlığı (meb)

yaz tatili

kurban bayramı

resmi tatil

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

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20 milyon öğrenci Ramazan Bayramı'yle birleşen ara tatilin sonuna geldi. Öğrenciler 7 Nisan pazartesi günü ders başı yapacak. Peki okullar ne zaman kapanıyor? İkinci dönemde başka resmi tatil var mı?Ara tatil ne zaman başladı?31 Mart'ta başlayan ara tatil 7 Nisan 2025 Pazartesi günü bitiyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yeni dönem başlıyor. Okullar ne zaman kapacak?Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim öğretim dönemi 20 Haziran'da sona erecek. Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?İkinci dönemde, üç resmi tatil ve 4 günlük Kurban Bayramı tatilleri var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çarşamba gününe, 1 Mayıs İşçi Bayramı perşembe gününe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise pazartesi gününe denk geliyorKurban Bayramı ise 6 Haziran cuma günü başlayacak ve dört gün sürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/okullarda-9-gunluk-tatil-bugun-basladi-milyonlarca-ogrenci-bayram-ve-ara-tatil-coskusunu-bir-arada-1094934670.html

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