https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/okullarda-9-gunluk-tatil-bugun-basladi-milyonlarca-ogrenci-bayram-ve-ara-tatil-coskusunu-bir-arada-1094934670.html

Okullarda 9 günlük tatil bugün başladı: Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil coşkusunu bir arada yaşayacak

Okullarda 9 günlük tatil bugün başladı: Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil coşkusunu bir arada yaşayacak

Sputnik Türkiye

2024-2025 eğitim öğretim yılı için ikinci ara tatil bugün başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem hafta sonlarıyla birleşen 9 günlük tatilin hem de Ramazan... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T06:55+0300

2025-03-28T06:55+0300

2025-03-28T06:55+0300

ekonomi̇

milli eğitim bakanlığı (meb)

tatil

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2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı heyecanını aynı anda yaşayacak. Tatil, hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor.Hem dinlenme hem bayram heyecanıMilli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak. 30 Mart Cumartesi günü başlayacak tatil süreci, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.Öğretmenler i̇çin çevrim i̇çi seminer dönemiÖğrenciler tatilin keyfini sürerken, öğretmenler ise görev başında olacak. Bu süreçte tüm öğretmenler için seminerler çevrim içi olarak düzenlenecek. Böylece hem eğitimden kopulmaması hem de öğretmenlerin mesleki gelişiminin sürdürülmesi amaçlanıyor.Dersler 7 Nisan'da başlayacakAra tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü tekrar sınıflarına dönecek. Eğitim öğretim dönemi kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

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