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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/okullarda-9-gunluk-tatil-bugun-basladi-milyonlarca-ogrenci-bayram-ve-ara-tatil-coskusunu-bir-arada-1094934670.html
Okullarda 9 günlük tatil bugün başladı: Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil coşkusunu bir arada yaşayacak
Okullarda 9 günlük tatil bugün başladı: Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil coşkusunu bir arada yaşayacak
Sputnik Türkiye
2024-2025 eğitim öğretim yılı için ikinci ara tatil bugün başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem hafta sonlarıyla birleşen 9 günlük tatilin hem de Ramazan... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
milli eğitim bakanlığı (meb)
tatil
tatil planı
ara tatil
resmi tatil
bayram
bayram tatili
dini bayram
ramazan
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2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı heyecanını aynı anda yaşayacak. Tatil, hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor.Hem dinlenme hem bayram heyecanıMilli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak. 30 Mart Cumartesi günü başlayacak tatil süreci, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.Öğretmenler i̇çin çevrim i̇çi seminer dönemiÖğrenciler tatilin keyfini sürerken, öğretmenler ise görev başında olacak. Bu süreçte tüm öğretmenler için seminerler çevrim içi olarak düzenlenecek. Böylece hem eğitimden kopulmaması hem de öğretmenlerin mesleki gelişiminin sürdürülmesi amaçlanıyor.Dersler 7 Nisan'da başlayacakAra tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü tekrar sınıflarına dönecek. Eğitim öğretim dönemi kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.
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okullarda ara tatil, 9 günlük tatil, ikinci ara tatil ne zaman, öğrenciler için tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimi, öğretmen seminerleri çevrim içi, dersler ne zaman başlayacak, ramazan bayramı tatili, milli eğitim bakanlığı tatil duyurusu, ara tatil etkinlikleri, tatil süresi kaç gün, tatil sonrası okullar ne zaman açılacak, ara tatil ve bayram tatili birleşiyor mu, tatil planlaması nasıl yapılmalı, öğrenciler için tatil önerileri, öğretmenler için seminer programı, eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor, yaz tatili başlangıç tarihi, tatil boyunca yapılacak aktiviteler, aileler için tatil rehberi
okullarda ara tatil, 9 günlük tatil, ikinci ara tatil ne zaman, öğrenciler için tatil tarihleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı tatil takvimi, öğretmen seminerleri çevrim içi, dersler ne zaman başlayacak, ramazan bayramı tatili, milli eğitim bakanlığı tatil duyurusu, ara tatil etkinlikleri, tatil süresi kaç gün, tatil sonrası okullar ne zaman açılacak, ara tatil ve bayram tatili birleşiyor mu, tatil planlaması nasıl yapılmalı, öğrenciler için tatil önerileri, öğretmenler için seminer programı, eğitim öğretim yılı ne zaman bitiyor, yaz tatili başlangıç tarihi, tatil boyunca yapılacak aktiviteler, aileler için tatil rehberi

Okullarda 9 günlük tatil bugün başladı: Milyonlarca öğrenci bayram ve ara tatil coşkusunu bir arada yaşayacak

06:55 28.03.2025
© AA / Sıtkı YıldızOkul tatili, karne
Okul tatili, karne - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA / Sıtkı Yıldız
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2024-2025 eğitim öğretim yılı için ikinci ara tatil bugün başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem hafta sonlarıyla birleşen 9 günlük tatilin hem de Ramazan Bayramı'nın keyfini çıkaracak. Öğretmenler ise bu süreçte çevrim içi seminerlerle görevde olacak. Dersler 7 Nisan Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili bugün itibarıyla başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, hem ara tatil hem de Ramazan Bayramı heyecanını aynı anda yaşayacak. Tatil, hafta sonlarıyla birleşerek 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunuyor.

Hem dinlenme hem bayram heyecanı

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin ardından tatile çıkacak. 30 Mart Cumartesi günü başlayacak tatil süreci, 7 Nisan Pazartesi günü sona erecek. Böylece öğrenciler, ikinci dönemin yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.

Öğretmenler i̇çin çevrim i̇çi seminer dönemi

Öğrenciler tatilin keyfini sürerken, öğretmenler ise görev başında olacak. Bu süreçte tüm öğretmenler için seminerler çevrim içi olarak düzenlenecek. Böylece hem eğitimden kopulmaması hem de öğretmenlerin mesleki gelişiminin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Dersler 7 Nisan'da başlayacak

Ara tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 7 Nisan Pazartesi günü tekrar sınıflarına dönecek. Eğitim öğretim dönemi kaldığı yerden devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona erecek.
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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