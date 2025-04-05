https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/lgbt-yuruyuslerinin-ve-renkli-ogelerin-yasaklanmasini-ongoren-yasa-tasarisi-gurcistan-1095168122.html
'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu
'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu
Sputnik Türkiye
Gürcistan parlamentosuna 'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T20:12+0300
2025-04-05T20:12+0300
2025-04-05T20:12+0300
dünya
lgbt
gürcistan parlamentosu
gürcistan
lgbt
lgbt topluluğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083377773_0:40:799:489_1920x0_80_0_0_917b009931d929ae77063a518f618132.png
Gürcistan Parlamentosu'na, LGBT yürüyüşlerinin ve LGBT'yi anımsatan renkli etkinliklerin yasaklanmasına yönelik bir teklif sunuldu. Teklife yönelik konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili bu yasa teklifinin, vatandaşlar tarafından imzalanan bir girişim olduğunu ve kabul edilmesinin insan hakları komitesine bağlı olacağını belirterek, "LGBT yürüyüşlerinin ve ilgili renkli öğelerin yasaklanmasına yönelik bir yasa teklifi var ve bu teklif insan hakları komitesine iletilecek" dedi.Ülkede LGBT propagandasını yasaklamayı öngören 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' adlı yasa tasarısı ve 17 yasada değişiklik öneren yasa paketi, 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.Yapılan düzenlemelerle birlikte eşcinsel evlilikler, cinsiyet değiştirme işlemleri, heteroseksüel olmayan kişilerin çocuk evlat edinmesi, eğitim kurumları ve kitle iletişim araçlarında LGBT propagandası ayrıca LGBT'yi yaygınlaştırmaya yönelik gösteriler yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/macaristan-parlamentosu-lgbt-yuruyuslerinin-yasaklanmasini-onayladi-1094635917.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083377773_48:0:753:529_1920x0_80_0_0_f955a6d92a5cb2ef14f56e42123d9651.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lgbt, gürcistan parlamentosu, gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu
lgbt, gürcistan parlamentosu, gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu
'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu
Gürcistan parlamentosuna 'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu.
Gürcistan Parlamentosu'na, LGBT yürüyüşlerinin ve LGBT'yi anımsatan renkli etkinliklerin yasaklanmasına yönelik bir teklif sunuldu.
Teklife yönelik konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili bu yasa teklifinin, vatandaşlar tarafından imzalanan bir girişim olduğunu ve kabul edilmesinin insan hakları komitesine bağlı olacağını belirterek, "LGBT yürüyüşlerinin ve ilgili renkli öğelerin yasaklanmasına yönelik bir yasa teklifi var ve bu teklif insan hakları komitesine iletilecek" dedi.
Ülkede LGBT propagandasını yasaklamayı öngören 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' adlı yasa tasarısı ve 17 yasada değişiklik öneren yasa paketi, 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Yapılan düzenlemelerle birlikte eşcinsel evlilikler, cinsiyet değiştirme işlemleri, heteroseksüel olmayan kişilerin çocuk evlat edinmesi, eğitim kurumları ve kitle iletişim araçlarında LGBT propagandası ayrıca LGBT'yi yaygınlaştırmaya yönelik gösteriler yasaklanmıştı.