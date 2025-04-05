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'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu
'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu
Sputnik Türkiye
Gürcistan parlamentosuna 'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T20:12+0300
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Gürcistan Parlamentosu'na, LGBT yürüyüşlerinin ve LGBT'yi anımsatan renkli etkinliklerin yasaklanmasına yönelik bir teklif sunuldu. Teklife yönelik konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili bu yasa teklifinin, vatandaşlar tarafından imzalanan bir girişim olduğunu ve kabul edilmesinin insan hakları komitesine bağlı olacağını belirterek, "LGBT yürüyüşlerinin ve ilgili renkli öğelerin yasaklanmasına yönelik bir yasa teklifi var ve bu teklif insan hakları komitesine iletilecek" dedi.Ülkede LGBT propagandasını yasaklamayı öngören 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' adlı yasa tasarısı ve 17 yasada değişiklik öneren yasa paketi, 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.Yapılan düzenlemelerle birlikte eşcinsel evlilikler, cinsiyet değiştirme işlemleri, heteroseksüel olmayan kişilerin çocuk evlat edinmesi, eğitim kurumları ve kitle iletişim araçlarında LGBT propagandası ayrıca LGBT'yi yaygınlaştırmaya yönelik gösteriler yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/macaristan-parlamentosu-lgbt-yuruyuslerinin-yasaklanmasini-onayladi-1094635917.html
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lgbt, gürcistan parlamentosu, gürcistan, lgbt, lgbt topluluğu

'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Gürcistan Parlamentosu'na sunuldu

20:12 05.04.2025
Gürcistan parlamentosu
Gürcistan parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
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Gürcistan parlamentosuna 'LGBT yürüyüşlerinin' ve 'renkli öğelerin' yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısı sunuldu.
Gürcistan Parlamentosu'na, LGBT yürüyüşlerinin ve LGBT'yi anımsatan renkli etkinliklerin yasaklanmasına yönelik bir teklif sunuldu.
Teklife yönelik konuşan Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili bu yasa teklifinin, vatandaşlar tarafından imzalanan bir girişim olduğunu ve kabul edilmesinin insan hakları komitesine bağlı olacağını belirterek, "LGBT yürüyüşlerinin ve ilgili renkli öğelerin yasaklanmasına yönelik bir yasa teklifi var ve bu teklif insan hakları komitesine iletilecek" dedi.
Ülkede LGBT propagandasını yasaklamayı öngören 'Aile Değerlerinin ve Küçüklerin Korunması' adlı yasa tasarısı ve 17 yasada değişiklik öneren yasa paketi, 3 Ekim 2024 tarihinde yürürlüğe girmişti.
Yapılan düzenlemelerle birlikte eşcinsel evlilikler, cinsiyet değiştirme işlemleri, heteroseksüel olmayan kişilerin çocuk evlat edinmesi, eğitim kurumları ve kitle iletişim araçlarında LGBT propagandası ayrıca LGBT'yi yaygınlaştırmaya yönelik gösteriler yasaklanmıştı.
Viktor Orbán - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2025
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Macaristan Parlamentosu, LGBT yürüyüşlerinin yasaklanmasını onayladı
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