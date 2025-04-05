https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kizilcik-serbetinde-surpriz-ayrilik-izleyicilerden-gururunuzla-final-yapin-tepkisi--1095161094.html
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık: İzleyicilerden 'gururunuzla final yapın' tepkisi
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık: İzleyicilerden 'gururunuzla final yapın' tepkisi
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterinin ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.
2025-04-05T13:16+0300
2025-04-05T13:16+0300
2025-04-05T13:16+0300
yaşam
kızılcık şerbeti
sibel taşçıoğlu
oyuncu
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Televizyon ekranlarını sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde başrol oyuncularından olan Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı belirtiliyor. Dizide 'anne' rolünü üstlenen ismin ayrılmasına ise dizinin 'fanatik' izleyicileri ise 'o kadın diziden çıkıyorsa gururunuzla final yapın' diyerek tepki gösterdi. Üç sezondur ekranlarda olan dizide, Taşçıoğlu'nun ayrılmasının nedeni ise 'hikayesinin' sona ermesi olarak gösterilirken, dizinin 3. sezonunun final tarihi de belli oldu. Yönetmen koltuğuna Aydın Bulut'un oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finalini 30 Mayıs tarihinde yapacak ve 103. bölümüyle 3. sezonu tamamlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/oyuncu-settar-tanriogen-koy-hayati-anlatti-elektrik-ve-yakin-komsum-yok-1095097904.html
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Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık: İzleyicilerden 'gururunuzla final yapın' tepkisi
Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolünü canlandıran Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor. Dizinin hayranları ise sosyal medyada bu karara tepki gösterdi.
Televizyon ekranlarını sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde başrol oyuncularından olan Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı belirtiliyor. Dizide 'anne' rolünü üstlenen ismin ayrılmasına ise dizinin 'fanatik' izleyicileri ise 'o kadın diziden çıkıyorsa gururunuzla final yapın' diyerek tepki gösterdi.
Üç sezondur ekranlarda olan dizide, Taşçıoğlu'nun ayrılmasının nedeni ise 'hikayesinin' sona ermesi olarak gösterilirken, dizinin 3. sezonunun final tarihi de belli oldu. Yönetmen koltuğuna Aydın Bulut'un oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finalini 30 Mayıs tarihinde yapacak ve 103. bölümüyle 3. sezonu tamamlayacak.