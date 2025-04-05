https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kizilcik-serbetinde-surpriz-ayrilik-izleyicilerden-gururunuzla-final-yapin-tepkisi--1095161094.html

Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık: İzleyicilerden 'gururunuzla final yapın' tepkisi

Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık: İzleyicilerden 'gururunuzla final yapın' tepkisi

Sputnik Türkiye

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterinin ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı.

2025-04-05T13:16+0300

2025-04-05T13:16+0300

2025-04-05T13:16+0300

yaşam

kızılcık şerbeti

sibel taşçıoğlu

oyuncu

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Televizyon ekranlarını sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde başrol oyuncularından olan Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı belirtiliyor. Dizide 'anne' rolünü üstlenen ismin ayrılmasına ise dizinin 'fanatik' izleyicileri ise 'o kadın diziden çıkıyorsa gururunuzla final yapın' diyerek tepki gösterdi. Üç sezondur ekranlarda olan dizide, Taşçıoğlu'nun ayrılmasının nedeni ise 'hikayesinin' sona ermesi olarak gösterilirken, dizinin 3. sezonunun final tarihi de belli oldu. Yönetmen koltuğuna Aydın Bulut'un oturduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finalini 30 Mayıs tarihinde yapacak ve 103. bölümüyle 3. sezonu tamamlayacak.

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