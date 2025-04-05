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İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain yakalandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 455.2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Uluslararası bir... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T09:39+0300
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türki̇ye
i̇stanbul
havalimanı
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda 455,2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Kaçakçılıkla mücadelede bir başarıya daha imza atan ekipler, uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vurdu.40 kutuda 455 kilo uyuşturucu tespit edildiİstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda, yurt dışı menşeli ve Türkiye üzerinden transit geçecek bir kargo gönderisi incelemeye alındı.Yapılan detaylı kontrollerde, gönderinin içerisinde 40 kutuya gizlenmiş toplam 455,2 kilogram uyuşturucu bulundu. Operasyonda Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekipleri aktif rol aldı.Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatıldı. Yetkililer, operasyona dair teknik verilerin analizinin sürdüğünü ve bağlantılı kişi ya da organizasyonlara yönelik adımların atılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html
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i̇stanbul, havalimanı, kokain
i̇stanbul, havalimanı, kokain

İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain yakalandı

09:39 05.04.2025
© Fotoğrafİstanbul Havalimanı operasyon
İstanbul Havalimanı operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© Fotoğraf
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 455.2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Uluslararası bir kargo gönderisinde tespit edilen 40 kutu uyuşturucuya NARKOKİM ekipleri tarafından müdahale edildi.
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda 455,2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Kaçakçılıkla mücadelede bir başarıya daha imza atan ekipler, uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vurdu.

40 kutuda 455 kilo uyuşturucu tespit edildi

İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda, yurt dışı menşeli ve Türkiye üzerinden transit geçecek bir kargo gönderisi incelemeye alındı.
Yapılan detaylı kontrollerde, gönderinin içerisinde 40 kutuya gizlenmiş toplam 455,2 kilogram uyuşturucu bulundu. Operasyonda Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekipleri aktif rol aldı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatıldı. Yetkililer, operasyona dair teknik verilerin analizinin sürdüğünü ve bağlantılı kişi ya da organizasyonlara yönelik adımların atılacağını açıkladı.
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