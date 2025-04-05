https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/istanbul-havalimaninda-455-kilo-kokain-yakalandi-1095154540.html

İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain yakalandı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda 455.2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Uluslararası bir... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T09:39+0300

2025-04-05T09:39+0300

2025-04-05T09:39+0300

türki̇ye

i̇stanbul

havalimanı

kokain

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/05/1095154635_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2f9f6e8bfaa29b3ec5ce0bc8bc38631.jpg

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda düzenlediği operasyonda 455,2 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu. Kaçakçılıkla mücadelede bir başarıya daha imza atan ekipler, uluslararası uyuşturucu trafiğine ağır darbe vurdu.40 kutuda 455 kilo uyuşturucu tespit edildiİstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik analiz ve hedefleme çalışmaları sonucunda, yurt dışı menşeli ve Türkiye üzerinden transit geçecek bir kargo gönderisi incelemeye alındı.Yapılan detaylı kontrollerde, gönderinin içerisinde 40 kutuya gizlenmiş toplam 455,2 kilogram uyuşturucu bulundu. Operasyonda Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekipleri aktif rol aldı.Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatıldı. Yetkililer, operasyona dair teknik verilerin analizinin sürdüğünü ve bağlantılı kişi ya da organizasyonlara yönelik adımların atılacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/tapu-sahipleri-icin-son-2-gun-gecikene-ceza-ve-faiz-geliyor-1095153553.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, havalimanı, kokain