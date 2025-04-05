https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/israil-basbakani-netanyahunun-pazartesi-gunu-trump-ile-gorusecek-konular-arasinda-turkiye-de-yer-1095169203.html

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T23:21+0300

2025-04-05T23:21+0300

2025-04-05T23:25+0300

poli̇ti̇ka

donald trump

i̇srail

abd

i̇ran

i̇srail-filistin

benyamin netanyahu

türkiye-i̇srail i̇lişkileri

türkiye

suriye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093362321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3ef4c79587a66626f45f09f76555b5.jpg

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu, İran ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili konuları da kapsayacağı öne sürüldü.Mahkemeye ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun ABD gezisi nedeniyle ertelemeyi talep ettiği belirtildi.Netanyahu mahkemeye yaptığı başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump ile 'rehinelerin serbest bırakılması planını, ABD'nin İsrail ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını, Gazze'deki çatışmaları ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı konuları' görüşmeyi planladığını açıkladı.Mahkemeye yapılan erteleme başvurusunda şu cümleler kaydedildi:Vergi tarifeleri de görüşülecekİsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini de görüşeceğinin beklendiği ifade edildi.İsrail ve ABD yetkilileri söz konusu bu ani ziyaretin, yabancı bir liderin Trump ile ilk kez bir araya gelerek gümrük vergilerinin kaldırılması için bir anlaşma müzakere etmesi anlamına gelebileceğini dile getirdi..Trump tarafından duyurulan kapsamlı yeni bir tarife politikasının parçası olarak, belirtilmeyen İsrail mallarının ABD'ye ihracatı yüzde 17'lik bir tarife ile karşı karşıya kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abd-ile-yapilacak-muzakereler-icin-sart-kostu-esit-sartlarda-muzakere-1095168882.html

i̇srail

abd

i̇ran

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇srail, abd, i̇ran, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu, türkiye-i̇srail i̇lişkileri, türkiye, suriye, hamas