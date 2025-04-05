https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/israil-basbakani-netanyahunun-pazartesi-gunu-trump-ile-gorusecek-konular-arasinda-turkiye-de-yer-1095169203.html
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T23:21+0300
2025-04-05T23:21+0300
2025-04-05T23:25+0300
poli̇ti̇ka
donald trump
i̇srail
abd
i̇ran
i̇srail-filistin
benyamin netanyahu
türkiye-i̇srail i̇lişkileri
türkiye
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093362321_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f3ef4c79587a66626f45f09f76555b5.jpg
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu, İran ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili konuları da kapsayacağı öne sürüldü.Mahkemeye ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun ABD gezisi nedeniyle ertelemeyi talep ettiği belirtildi.Netanyahu mahkemeye yaptığı başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump ile 'rehinelerin serbest bırakılması planını, ABD'nin İsrail ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını, Gazze'deki çatışmaları ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı konuları' görüşmeyi planladığını açıkladı.Mahkemeye yapılan erteleme başvurusunda şu cümleler kaydedildi:Vergi tarifeleri de görüşülecekİsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini de görüşeceğinin beklendiği ifade edildi.İsrail ve ABD yetkilileri söz konusu bu ani ziyaretin, yabancı bir liderin Trump ile ilk kez bir araya gelerek gümrük vergilerinin kaldırılması için bir anlaşma müzakere etmesi anlamına gelebileceğini dile getirdi..Trump tarafından duyurulan kapsamlı yeni bir tarife politikasının parçası olarak, belirtilmeyen İsrail mallarının ABD'ye ihracatı yüzde 17'lik bir tarife ile karşı karşıya kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abd-ile-yapilacak-muzakereler-icin-sart-kostu-esit-sartlarda-muzakere-1095168882.html
i̇srail
abd
i̇ran
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093362321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2d3c25d4bd33a39586003966e3730f5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇srail, abd, i̇ran, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu, türkiye-i̇srail i̇lişkileri, türkiye, suriye, hamas
donald trump, i̇srail, abd, i̇ran, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu, türkiye-i̇srail i̇lişkileri, türkiye, suriye, hamas
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'
23:21 05.04.2025 (güncellendi: 23:25 05.04.2025)
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki durumu görüşeceği belirtildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu, İran ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili konuları da kapsayacağı öne sürüldü.
Mahkemeye ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun ABD gezisi nedeniyle ertelemeyi talep ettiği belirtildi.
Netanyahu mahkemeye yaptığı başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump ile 'rehinelerin serbest bırakılması planını, ABD'nin İsrail ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını, Gazze'deki çatışmaları ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı konuları' görüşmeyi planladığını açıkladı.
Mahkemeye yapılan erteleme başvurusunda şu cümleler kaydedildi:
Netanyahu'nun Pazartesi günü kısa bir ziyaret için ABD'ye uçması planlanıyor. ABD hükümeti ile ek toplantılar için tarihler belirlenecek. Saat farkı nedeniyle ve olası gecikmeler sebebiyle Başbakan Çarşamba günü de ifade veremeyecektir.
Vergi tarifeleri de görüşülecek
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini de görüşeceğinin beklendiği ifade edildi.
İsrail ve ABD yetkilileri söz konusu bu ani ziyaretin, yabancı bir liderin Trump ile ilk kez bir araya gelerek gümrük vergilerinin kaldırılması için bir anlaşma müzakere etmesi anlamına gelebileceğini dile getirdi..
Trump tarafından duyurulan kapsamlı yeni bir tarife politikasının parçası olarak, belirtilmeyen İsrail mallarının ABD'ye ihracatı yüzde 17'lik bir tarife ile karşı karşıya kalmıştı.