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İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'
İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T23:21+0300
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu, İran ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili konuları da kapsayacağı öne sürüldü.Mahkemeye ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun ABD gezisi nedeniyle ertelemeyi talep ettiği belirtildi.Netanyahu mahkemeye yaptığı başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump ile 'rehinelerin serbest bırakılması planını, ABD'nin İsrail ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını, Gazze'deki çatışmaları ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı konuları' görüşmeyi planladığını açıkladı.Mahkemeye yapılan erteleme başvurusunda şu cümleler kaydedildi:Vergi tarifeleri de görüşülecekİsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini de görüşeceğinin beklendiği ifade edildi.İsrail ve ABD yetkilileri söz konusu bu ani ziyaretin, yabancı bir liderin Trump ile ilk kez bir araya gelerek gümrük vergilerinin kaldırılması için bir anlaşma müzakere etmesi anlamına gelebileceğini dile getirdi..Trump tarafından duyurulan kapsamlı yeni bir tarife politikasının parçası olarak, belirtilmeyen İsrail mallarının ABD'ye ihracatı yüzde 17'lik bir tarife ile karşı karşıya kalmıştı.
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donald trump, i̇srail, abd, i̇ran, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu, türkiye-i̇srail i̇lişkileri, türkiye, suriye, hamas
donald trump, i̇srail, abd, i̇ran, i̇srail-filistin, benyamin netanyahu, türkiye-i̇srail i̇lişkileri, türkiye, suriye, hamas

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pazartesi günü Trump ile görüşecek: 'Konular arasında Türkiye de yer alacak'

23:21 05.04.2025 (güncellendi: 23:25 05.04.2025)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump - Benyamin Netanyahu
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini ve Orta Doğu'daki durumu görüşeceği belirtildi.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapacağı ziyaretin Türkiye'nin Suriye'de artan nüfuzu, İran ve İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili konuları da kapsayacağı öne sürüldü.
Mahkemeye ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun ABD gezisi nedeniyle ertelemeyi talep ettiği belirtildi.
Netanyahu mahkemeye yaptığı başvuruda, ABD Başkanı Donald Trump ile 'rehinelerin serbest bırakılması planını, ABD'nin İsrail ürünlerine gümrük vergisi uygulama kararını, Gazze'deki çatışmaları ve İsrail-Türkiye ilişkileriyle bağlantılı konuları' görüşmeyi planladığını açıkladı.
Mahkemeye yapılan erteleme başvurusunda şu cümleler kaydedildi:
Netanyahu'nun Pazartesi günü kısa bir ziyaret için ABD'ye uçması planlanıyor. ABD hükümeti ile ek toplantılar için tarihler belirlenecek. Saat farkı nedeniyle ve olası gecikmeler sebebiyle Başbakan Çarşamba günü de ifade veremeyecektir.

Vergi tarifeleri de görüşülecek

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Pazartesi günü Beyaz Saray'ı ziyaret ederek ABD Başkanı Donald Trump ile yeni açıklanan gümrük vergilerini de görüşeceğinin beklendiği ifade edildi.
İsrail ve ABD yetkilileri söz konusu bu ani ziyaretin, yabancı bir liderin Trump ile ilk kez bir araya gelerek gümrük vergilerinin kaldırılması için bir anlaşma müzakere etmesi anlamına gelebileceğini dile getirdi..
Trump tarafından duyurulan kapsamlı yeni bir tarife politikasının parçası olarak, belirtilmeyen İsrail mallarının ABD'ye ihracatı yüzde 17'lik bir tarife ile karşı karşıya kalmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
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