https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-abd-ile-yapilacak-muzakereler-icin-sart-kostu-esit-sartlarda-muzakere-1095168882.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile yapılacak müzakereler için şart koştu: 'Eşit şartlarda müzakere istiyoruz'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ABD ile yapılacak müzakereler için şart koştu: 'Eşit şartlarda müzakere istiyoruz'

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İran'ın ABD ile eşit koşullarda müzakere etmek istediğini belirtti. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T22:39+0300

2025-04-05T22:39+0300

2025-04-05T22:39+0300

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ı tehdit ederken müzakere talep etmesinin çelişkili olduğunu vurguladığı konuşmasında, "İran İslam Cumhuriyeti, Washington ile eşit koşullarda bir müzakere istiyor. Eğer ABD müzakere istiyorsa, tehdit etmenin ne anlamı var? Bugün Washington sadece İran'ı değil, tüm dünyayı küçük düşürüyor" dedi.Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmaması halinde 'benzeri görülmemiş bombalamalar' yapma tehdidinde bulunmuştu. Şubat ayında ise Trump, İran'a karşı askeri harekat yerine bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylemiş, barışçıl bir şekilde Tahran'ın gelişmesine ve zenginleşmesine olanak tanıyacak 'doğrulanmış' bir nükleer barış anlaşması yapmak için çalışmalara derhal başlanması çağrısında bulunmuştu.Mart ayı başında Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşmayı tercih edeceğini ifade etmişti. Trump, Washington'un İran nükleer meselesini çözmek için askeri ya da diplomatik iki olası yol üzerinde durduğunu belirterek tercihinin müzakerelerden yana olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/iran-trumpin-mektubunun-detaylarini-acikladi-kimsenin-iran-halkini-tehdit-etmesine-izin-1094957940.html

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