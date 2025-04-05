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İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'da saatteki hızı 150 km'ye ulaşan 'Nuria' adlı fırtına çıktı. Fırtına bir tarım deposunun çökerterek üç kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilya kentinde 'Nuira' adı verilen fırtına yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi.Yerel medyadaki haberlere göre, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü ve üç işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ise, özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/istanbulda-sis-etkili-oldu-bogazda-gemi-trafigi-askiya-alindi-1095151983.html
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endülüs, i̇spanya devlet meteoroloji ajansı (aemet), kanarya adaları, fırtına
endülüs, i̇spanya devlet meteoroloji ajansı (aemet), kanarya adaları, fırtına

İspanya'da 'Nuria' fırtınası: 3 kişi hayatını kaybetti

04:32 05.04.2025
CC0 / Pixabay / İspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
CC0 / Pixabay /
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İspanya'da saatteki hızı 150 km'ye ulaşan 'Nuria' adlı fırtına çıktı. Fırtına bir tarım deposunun çökerterek üç kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi.
İspanya'nın güneyinde bulunan Sevilya kentinde 'Nuira' adı verilen fırtına yaşamı büyük ölçüde olumsuz etkiledi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Sevilya'daki Cortija el Seguro sanayi bölgesinde bir tarım deposunun çatısı ve yan duvarının şiddetli rüzgardan dolayı çöktüğü ve üç işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (AEMET) ise, özellikle Endülüs, Kanarya Adaları ve ülkenin doğu bölgelerinde etkili olan fırtınadan dolayı rüzgarın saatteki hızının 150 kilometreyi bulduğu bilgisini paylaştı.
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