İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: Biz her türlü savaşa hazırız

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami yaptığı açıklamada, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu ancak savaş başlatmak istemediğini vurguladı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı açıklamada düşmanın üstesinden gelmenin her türlü yolunu öğrendiklerini belirterek düşman ile yüzleşmede bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizdi.Sadık Vaat Operasyonu hakkında da konuşan Selami, "Bu, en yeni hava savunma sistemlerine sahip olmalarına rağmen Siyonist savunmanın zayıflığını ortaya koyan, yüzlerce füzenin hedeflerini vurduğu ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesini ve üstünlüğünü kanıtlayan belirleyici bir savaştı" dedi.Selami açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Savaştan korkmuyoruz, aksine her an savaşa hazırız'Yemen, Lübnan ve Irak'taki direniş cephelerinin de aynı kararlılıkla savaştığını belirten Selami, bu tür çatışmalarda direniş taraflarının baskı ve kayıplar yaşamasının doğal olduğunu ancak kararlılığın tek seçenek olduğunu kaydetti.Selami açıklamasında, İsrail'in 'tamamen ABD desteğine güvenerek gerilim ve hayal kırıklığı içinde yaşadığını' belirterek, “ABD'nin İsrail'e yardımı bir gün kesilirse, sonbahar yaprakları gibi çökerler" dedi.“Caydırıcılık dengesi direniş ekseninden yana eğilmiş durumda” diyen Selami, “Eğer biz zayıfsak, düşman neden Lübnan'da durdu ve Gazze'de ateşkesi kabul etti?” cümlesini vurgulayarak açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

