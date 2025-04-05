https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/iran-devrim-muhafizlari-komutani-selami-biz-her-turlu-savasa-haziriz-1095166780.html
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: Biz her türlü savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: Biz her türlü savaşa hazırız
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami yaptığı açıklamada, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu ancak savaş başlatmak istemediğini vurguladı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T17:57+0300
2025-04-05T17:57+0300
2025-04-05T17:57+0300
i̇srail- filistin çatışması
hüseyin selami
i̇srail
gazze
lübnan
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İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı açıklamada düşmanın üstesinden gelmenin her türlü yolunu öğrendiklerini belirterek düşman ile yüzleşmede bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizdi.Sadık Vaat Operasyonu hakkında da konuşan Selami, "Bu, en yeni hava savunma sistemlerine sahip olmalarına rağmen Siyonist savunmanın zayıflığını ortaya koyan, yüzlerce füzenin hedeflerini vurduğu ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesini ve üstünlüğünü kanıtlayan belirleyici bir savaştı" dedi.Selami açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Savaştan korkmuyoruz, aksine her an savaşa hazırız'Yemen, Lübnan ve Irak'taki direniş cephelerinin de aynı kararlılıkla savaştığını belirten Selami, bu tür çatışmalarda direniş taraflarının baskı ve kayıplar yaşamasının doğal olduğunu ancak kararlılığın tek seçenek olduğunu kaydetti.Selami açıklamasında, İsrail'in 'tamamen ABD desteğine güvenerek gerilim ve hayal kırıklığı içinde yaşadığını' belirterek, “ABD'nin İsrail'e yardımı bir gün kesilirse, sonbahar yaprakları gibi çökerler" dedi.“Caydırıcılık dengesi direniş ekseninden yana eğilmiş durumda” diyen Selami, “Eğer biz zayıfsak, düşman neden Lübnan'da durdu ve Gazze'de ateşkesi kabul etti?” cümlesini vurgulayarak açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html
i̇srail
gazze
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hüseyin selami, i̇srail, gazze, lübnan
hüseyin selami, i̇srail, gazze, lübnan
İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: Biz her türlü savaşa hazırız
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami yaptığı açıklamada, ülkesinin her türlü savaşa hazır olduğunu ancak savaş başlatmak istemediğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami yaptığı açıklamada düşmanın üstesinden gelmenin her türlü yolunu öğrendiklerini belirterek düşman ile yüzleşmede bir adım bile geri atmayacaklarının altını çizdi.
Sadık Vaat Operasyonu hakkında da konuşan Selami, "Bu, en yeni hava savunma sistemlerine sahip olmalarına rağmen Siyonist savunmanın zayıflığını ortaya koyan, yüzlerce füzenin hedeflerini vurduğu ve İslam Cumhuriyeti'nin iradesini ve üstünlüğünü kanıtlayan belirleyici bir savaştı" dedi.
Selami açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Düşman İslam halklarının onurunu ve kimliğini yok etmeye çalışıyor ama Gazze, kuşatma ve bombardımana rağmen, halkının sağlam bir inanç ve nadir görülen bir cesaretle ölümle yüzleşmesiyle inanılmaz bir kararlılık örneği sergiledi.
'Savaştan korkmuyoruz, aksine her an savaşa hazırız'
Yemen, Lübnan ve Irak'taki direniş cephelerinin de aynı kararlılıkla savaştığını belirten Selami, bu tür çatışmalarda direniş taraflarının baskı ve kayıplar yaşamasının doğal olduğunu ancak kararlılığın tek seçenek olduğunu kaydetti.
Selami açıklamasında, İsrail'in 'tamamen ABD desteğine güvenerek gerilim ve hayal kırıklığı içinde yaşadığını' belirterek, “ABD'nin İsrail'e yardımı bir gün kesilirse, sonbahar yaprakları gibi çökerler" dedi.
“Caydırıcılık dengesi direniş ekseninden yana eğilmiş durumda” diyen Selami, “Eğer biz zayıfsak, düşman neden Lübnan'da durdu ve Gazze'de ateşkesi kabul etti?” cümlesini vurgulayarak açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
İran'ın kabiliyetleri düşmanın sahasına ulaştı ve çatışma masası açık hale geldi. Siyonist rejimi yenmek için gereken araç, yazılım ve donanıma sahibiz. Savaştan korkmuyoruz, aksine her an savaşa hazırız.