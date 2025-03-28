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İran, Trump’ın mektubunun detaylarını açıkladı: ‘Kimsenin İran halkını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz’
İran, Trump’ın mektubunun detaylarını açıkladı: ‘Kimsenin İran halkını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine gönderdiği mektuba ilişkin tehdit tonuna müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a gönderdiği mektubun diğer hususların yanı sıra Tahran'a yönelik tehditler içerdiğini, İran'ın tehdit tonuna müsamaha göstermeyeceğini ancak diplomatik adımlar için pencereyi açık bırakmak için elinden geleni yaptığını söyledi.Daha önce yapılan açıklamada açıklamada Tahran'ın Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin mektubuna yanıt verdiği dile getirilmişti.Arakçi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:Mart ayı başında ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirttiğini söylemişti. Trump, Washington'un İran nükleer meselesini çözmek için askeri ya da diplomatik olmak üzere iki olası yol üzerinde durduğunu belirttikten sonra, tercihinin müzakerelerden yana olduğunu dile getirmişti.2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Bir önceki Trump başkanlığındaki ABD, Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmişt ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.
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abbas arakçi, donald trump, i̇ran, tahran, abd, koep, ayetullah ali hamaney, i̇ran dışişleri bakanlığı
abbas arakçi, donald trump, i̇ran, tahran, abd, koep, ayetullah ali hamaney, i̇ran dışişleri bakanlığı

İran, Trump’ın mektubunun detaylarını açıkladı: ‘Kimsenin İran halkını tehdit etmesine izin vermeyeceğiz’

16:49 28.03.2025 (güncellendi: 16:50 28.03.2025)
© AP Photo / Vahid Salemiİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine gönderdiği mektuba ilişkin tehdit tonuna müsamaha göstermeyeceklerini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a gönderdiği mektubun diğer hususların yanı sıra Tahran'a yönelik tehditler içerdiğini, İran'ın tehdit tonuna müsamaha göstermeyeceğini ancak diplomatik adımlar için pencereyi açık bırakmak için elinden geleni yaptığını söyledi.
Daha önce yapılan açıklamada açıklamada Tahran'ın Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin mektubuna yanıt verdiği dile getirilmişti.
Arakçi tarafından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

ABD Başkanı'nın mektubu alındı ve incelendi. Mektupta, her halükarda kabul edilemez olan tehditlerden bahsedilmesi de dahil olmak üzere başka hususlar da bulunuyor. Hiç kimsenin İran halkıyla tehditkar bir dille konuşmasına izin vermeyeceğiz. Ve elbette diplomatik adımlar için bir pencere açmak üzere çaba sarf edilmiştir.

Mart ayı başında ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşma yapmayı tercih edeceğini belirttiğini söylemişti. Trump, Washington'un İran nükleer meselesini çözmek için askeri ya da diplomatik olmak üzere iki olası yol üzerinde durduğunu belirttikten sonra, tercihinin müzakerelerden yana olduğunu dile getirmişti.
2015 yılında İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, ABD ve İran, İran'ın nükleer programının engellenmesi karşılığında yaptırımların kaldırılmasını içeren bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Bir önceki Trump başkanlığındaki ABD, Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (KOEP) çekilmişt ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu. Buna karşılık İran, anlaşma kapsamındaki taahhütlerini aşamalı olarak azalttığını, diğer hususların yanı sıra nükleer araştırma ve uranyum zenginleştirme seviyeleri üzerindeki kısıtlamalardan vazgeçtiğini açıklamıştı.
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