https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/guney-kutbuna-tatil-iranda-krize-neden-oldu-cumhurbaskani-yardimcisi-gorevden-alindi-1095157267.html

Güney Kutbu’na tatil, İran’da krize neden oldu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevden alındı

Güney Kutbu’na tatil, İran’da krize neden oldu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevden alındı

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, lüks bir tatil için Güney Kutbu'na gittiği ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Şehram Debiri'yi görevden aldı. Bu... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T11:31+0300

2025-04-05T11:31+0300

2025-04-05T11:31+0300

dünya

güney kutbu

i̇ran

mesud pezeşkiyan

cumhurbaşkanlığı

şehram debiri

görevden alınma

sosyal medya

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yardımcısı Şehram Debiri'nin lüks bir seyahate çıktığı haberlerinin ardından, onu Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevinden aldı. Yayımladığı kararnameyle Debiri'yi görevden aldığını açıklayan Pezeşkiyan, 'devletin sadelik ilkesine ve halkla yapılan taahhütlere olan bağlılıklarını' önemini vurguladı. Güney Kutbu seyahati işinden ettiHakkında çıkan haberlerin ardından Debiri, tatil yapmadığını açıkladı ancak sosyal medya üzerinden eşi ile birlikte yaptığı seyahatin fotoğraflarının hızla yayıldı. Yerel medyada gündem olan haberlerde, Debiri'nin Arjantin'den başlayarak dev bir kruvaziyer gemisinde seyahat ettiği iddiaları döndü. Debiri'nin sosyal medya paylaşımlarında lüks seyahatin 'şahsi harcamalarla' gerçekleştirildiği belirtildi.Ekonomik sıkıntılar çeken halk tepki gösterdiPezeşkiyan, yardımcısı Debiri'nin Nevruz sırasında Güney Kutbu'na eğlence amacıyla gittiği seyahati her ne kadar cebinden ödese de halk üzerindeki ekonomik baskıların oldukça yüksek olduğunu ve üst düzey yetkililerin sade yaşam tarzına sahip olması gerektiğini belirtti. Muhafazakar medyada eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Debiri, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yayımladığı kararnameyle görevinden alındı.Avrupa'da üst düzey yetkililer istifa etmiştiSon zamanlarda Avrupa'da benzer olaylar yaşanmıştı. 2024 yılında İngiltere Ulaştırma Bakanı Louise Haigh, 2013'te kamu görevlilerini yanıltıcı biçimde cep telefonunun çalındığını bildirmesi nedeniyle 'dolandırıcılıktan hüküm giydiği' ortaya çıkmıştı. Haigh, görevinden istifa etmişti.Bir başka benzer olayda ise Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, özel seyahat için makam aracını ve resmi şoförünü kullanmıştı. 13 saat süren 446 kilometrelik yolculuğun ardından sosyal medyada büyük eleştiri alan Haylen da istifa etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/avustralyada-skandal-yaratmisti-makam-aracini-ozel-isinde-kullanan-bakan-istifa-etti-1093381671.html

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güney kutbu, i̇ran, mesud pezeşkiyan, cumhurbaşkanlığı, şehram debiri, görevden alınma, sosyal medya