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Avustralya'da 'skandal' yaratmıştı: Makam aracını özel işinde kullanan bakan istifa etti
Avustralya'da 'skandal' yaratmıştı: Makam aracını özel işinde kullanan bakan istifa etti
Sputnik Türkiye
Avustralya'da Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, makam aracını özel işlerinde kullandığı için eleştirilerin odağı olmuştu. Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu. 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T12:45+0300
2025-02-05T12:45+0300
dünya
avustralya
new south wales
ulaştırma bakanlığı
makam aracı
istifa
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Avustralya'da, bakanlık arabasını özel amaçları için kullandığına dair ifşaların ardından New South Wales eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haylen, bakanlığın özel arabasını kullanarak 13 saat süren 446 kilometrelik bir yolculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başbakan Chris Minns'de dahil olmak üzere devlet yetkililerinden eleştiri alması sonrası Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu.Haftasonu gündeme gelen olayda, Haylen, şoföründen kendisini ve birkaç arkadaşını makam aracını kullanarak bir şarap imalathanesinde öğle yemeğine götürmesini istedi. Toplam 13 saat süren 446 kilometrelik yolculuğun ardından eleştirilerin hedefi olan Haylen, Salı günü istifasını duyurdu ve, "Hatalar yaptım, insanlar mükemmel değil" dedi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.Haylen, "Kuralları çiğnemedim. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz son hükümetten daha iyi olmak için seçildik" dedi.New South Wales Ulaştırma Bakanlığı kuralları uyarınca bakanlığın arabaları ve şoförleri özel amaçlar için kullanılabiliyor. Son olayın ardından, Başbakan Minns, bakanlık el kitabındaki politikanın bakanlık sürücülerinin 'sadece özel amaçlar için kullanılmasını yasaklamak' üzere güncelleneceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-zelandadan-avustralyaya-giden-ucakta-kacak-kedi-alarmi-24-saatte-3-ucak-yolculugu-yapti-1092973064.html
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avustralya, new south wales, ulaştırma bakanlığı, makam aracı, istifa
avustralya, new south wales, ulaştırma bakanlığı, makam aracı, istifa

Avustralya'da 'skandal' yaratmıştı: Makam aracını özel işinde kullanan bakan istifa etti

12:45 05.02.2025
© Fotoğraf : Transport for NSWAvustralya'da Ulaştırma Bakanı istifa etti
Avustralya'da Ulaştırma Bakanı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© Fotoğraf : Transport for NSW
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Avustralya'da Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, makam aracını özel işlerinde kullandığı için eleştirilerin odağı olmuştu. Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Avustralya'da, bakanlık arabasını özel amaçları için kullandığına dair ifşaların ardından New South Wales eyaletinin Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Haylen, bakanlığın özel arabasını kullanarak 13 saat süren 446 kilometrelik bir yolculuk yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Başbakan Chris Minns'de dahil olmak üzere devlet yetkililerinden eleştiri alması sonrası Haylen, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Haftasonu gündeme gelen olayda, Haylen, şoföründen kendisini ve birkaç arkadaşını makam aracını kullanarak bir şarap imalathanesinde öğle yemeğine götürmesini istedi. Toplam 13 saat süren 446 kilometrelik yolculuğun ardından eleştirilerin hedefi olan Haylen, Salı günü istifasını duyurdu ve, "Hatalar yaptım, insanlar mükemmel değil" dedi ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadı.
Haylen, "Kuralları çiğnemedim. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm. Biz son hükümetten daha iyi olmak için seçildik" dedi.
New South Wales Ulaştırma Bakanlığı kuralları uyarınca bakanlığın arabaları ve şoförleri özel amaçlar için kullanılabiliyor. Son olayın ardından, Başbakan Minns, bakanlık el kitabındaki politikanın bakanlık sürücülerinin 'sadece özel amaçlar için kullanılmasını yasaklamak' üzere güncelleneceğini duyurdu.
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