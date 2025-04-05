https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/cin-disisleri-bakanligi-pekin-abd-korumaciligina-karsi-onlemler-almaya-devam-edecek-1095165213.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek

Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un iki ülke halklarının ve tüm dünyanın ortak beklentileri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T16:10+0300

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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Çin'in ulusal kalkınma çıkarlarını korumak ve ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edeceği belirtildi.Yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Pekin'in 'sorun yaratmadığı ya da sorunlardan korkmadığı', baskı ve tehditlerin 'Çin ile iş yapmanın yanlış yolu' olduğu belirtilen açıklamada, “Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler almıştır ve almaya devam edecektir” denildi.Açıklamada küreselleşmenin 'insan topluluğunun kaçınılmaz gelişim yolu' olduğu; Çin-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin özünün karşılıklı fayda sağlayan işbirliği olması gerektiği belirtilirken, “Ticaret ile tarife savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılığın çıkış yolu yoktur. Dünyanın hegemonyaya değil adalete ihtiyacı var" cümlesine yer verildi.

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