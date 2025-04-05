Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Kemal Kılıçdaroğlı, oy alabileceğini düşünseydi aday olurdu'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Bu pazar yapılacak olan kurultay, bildiğimiz CHP Kurultayları’ndan değil
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Erkam Erdem: 'Mahir Polat'ın sürekli olarak yüksek seyreden bir tansiyonu söz konusu değildi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABD’de bir döneme damgasını vuran McCarthycilik
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
15:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat verilen destek sayesinde moral buldu’
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
SESLİ HABER
Bilim insanlarından konuşma engelli bireyler için umut: Beyin implantı ve yapay zekâ teknolojisi
07:21
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
08:16
2 dk
SESLİ HABER
Binlerce yıllık tapınak geleceğe hazırlanıyor: Zeus Lepsynos Tapınağı’nda restorasyon çalışmaları
08:37
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
09:04
7 dk
SESLİ HABER
Evsizliğin tarihi sergiliyor: Petersburg’da “Evsizler Müzesi”
09:21
2 dk
SESLİ HABER
İsrail basını Türkiye’yi hedef aldı: Acaba değil ne zaman
09:34
4 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizleri 18 ayın dibinde
10:03
3 dk
SESLİ HABER
Foreign Policy: Trump yönetimi ve Taliban görüşüyor
10:12
3 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
27'ler kulübünün hırçın ruhu: Kurt Cobain
10:29
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
12:12
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
9 dk
SESLİ HABER
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: İnternet alışverişinde güvenlik artıyor
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
2025'in ilk çeyreğinde 'yaprak dökümü'
13:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
14:11
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Anadolu Rock ozanı: Cem Karaca
16:12
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/cin-disisleri-bakanligi-pekin-abd-korumaciligina-karsi-onlemler-almaya-devam-edecek-1095165213.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek
Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un iki ülke halklarının ve tüm dünyanın ortak beklentileri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T16:10+0300
2025-04-05T16:10+0300
dünya
çin dışişleri bakanlığı
pekin
abd
çin
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103168/79/1031687905_0:56:2400:1406_1920x0_80_0_0_c08ba6ff2e82980be4da80b12b756a85.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Çin'in ulusal kalkınma çıkarlarını korumak ve ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edeceği belirtildi.Yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:Pekin'in 'sorun yaratmadığı ya da sorunlardan korkmadığı', baskı ve tehditlerin 'Çin ile iş yapmanın yanlış yolu' olduğu belirtilen açıklamada, “Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler almıştır ve almaya devam edecektir” denildi.Açıklamada küreselleşmenin 'insan topluluğunun kaçınılmaz gelişim yolu' olduğu; Çin-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin özünün karşılıklı fayda sağlayan işbirliği olması gerektiği belirtilirken, “Ticaret ile tarife savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılığın çıkış yolu yoktur. Dünyanın hegemonyaya değil adalete ihtiyacı var" cümlesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/fed-baskani-powell-trumpin-tarifeleri-konusunda-uyardi-enflasyonu-yukseltebilir-1095148946.html
pekin
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103168/79/1031687905_116:0:2249:1600_1920x0_80_0_0_c01d2b130dc16e3bcba3e1eed5b37536.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin dışişleri bakanlığı, pekin, abd, çin, abd
çin dışişleri bakanlığı, pekin, abd, çin, abd

Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edecek

16:10 05.04.2025
© AFP 2023 / Odd ANDERSENÇin bayrağı
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2025
© AFP 2023 / Odd ANDERSEN
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Washington'un iki ülke halklarının ve tüm dünyanın ortak beklentileri doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirterek Pekin'in ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edeceği belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Çin'in ulusal kalkınma çıkarlarını korumak ve ABD korumacılığına karşı önlemler almaya devam edeceği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu cümleler kaydedildi:
ABD, iki ülke halklarının ve tüm dünyanın ortak beklentileri doğrultusunda hareket etmeli, karşılıklı temel çıkarları gözetmeli, gümrük tarifelerini Pekin'in ticari ve ekonomik faaliyetlerini bastırmak için bir silah olarak kullanmaktan vazgeçmeli ve Çin halkının meşru kalkınma hakkını ihlal etmekten vazgeçmelidir.
Pekin'in 'sorun yaratmadığı ya da sorunlardan korkmadığı', baskı ve tehditlerin 'Çin ile iş yapmanın yanlış yolu' olduğu belirtilen açıklamada, “Çin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı tedbirler almıştır ve almaya devam edecektir” denildi.
Açıklamada küreselleşmenin 'insan topluluğunun kaçınılmaz gelişim yolu' olduğu; Çin-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin özünün karşılıklı fayda sağlayan işbirliği olması gerektiği belirtilirken, “Ticaret ile tarife savaşlarının kazananı yoktur ve korumacılığın çıkış yolu yoktur. Dünyanın hegemonyaya değil adalete ihtiyacı var" cümlesine yer verildi.
Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
Dün, 19:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала