https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/estonya-disisleri-bakani-tsahkna-avrupa-rusyaya-ait-dondurulmus-varliklari-iade-etmek-zorunda-1095167277.html
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: Avrupa Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları iade etmek zorunda kalabilir
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: Avrupa Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları iade etmek zorunda kalabilir
Sputnik Türkiye
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Macaristan'ın Haziran ayında yaptırımların uzatılmasını engellemesi durumunda Avrupa'nın Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T18:31+0300
2025-04-05T18:31+0300
2025-04-05T18:31+0300
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margus tsahkna
sergey lavrov
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Alman Spiegel dergisine konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Eğer Haziran ayında uzatmayı engellerlerse, yalnızca yaptırımların süresi dolmakla kalmayacak, aynı zamanda Putin'e 240 milyar euro iade etmek zorunda kalacağız” dedi.Ukrayna'daki Özel Operasyon'un başlamasının ardından, AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervlerin 200 milyardan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin yalnızca özel fonları değil, devlet varlıklarını da hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın mal varlığına el konulmasına karşılık vereceği konusunda uyarıda bulunmuş ve Rusya'nın Batılı ülkelerin kendi topraklarında tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine sahip olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/iran-devrim-muhafizlari-komutani-selami-biz-her-turlu-savasa-haziriz-1095166780.html
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avrupa, margus tsahkna, sergey lavrov, estonya, moskova, g7, ab, dondurulmuş rus varlıkları
avrupa, margus tsahkna, sergey lavrov, estonya, moskova, g7, ab, dondurulmuş rus varlıkları
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: Avrupa Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları iade etmek zorunda kalabilir
Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, Macaristan'ın Haziran ayında yaptırımların uzatılmasını engellemesi durumunda Avrupa'nın Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları iade etmek zorunda kalabileceğini ifade etti.
Alman Spiegel dergisine konuşan Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, “Eğer Haziran ayında uzatmayı engellerlerse, yalnızca yaptırımların süresi dolmakla kalmayacak, aynı zamanda Putin'e 240 milyar euro iade etmek zorunda kalacağız” dedi.
Ukrayna'daki Özel Operasyon'un başlamasının ardından, AB ve G7 ülkeleri Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse yarısını dondurmuştu. Bu rezervlerin 200 milyardan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçikalı Euroclear'ın hesaplarında tutuluyor.
Moskova, Avrupa'daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca hırsızlık olarak nitelendirmiş ve AB'nin yalnızca özel fonları değil, devlet varlıklarını da hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın mal varlığına el konulmasına karşılık vereceği konusunda uyarıda bulunmuş ve Rusya'nın Batılı ülkelerin kendi topraklarında tuttuğu fonları iade etmeme seçeneğine sahip olduğunu ifade etmişti.