https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/elon-musk-umarim-abd-ile-avrupa-cok-yakin-bir-ortaklik-kurmayi-basarir-1095168722.html
Elon Musk: Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır
Elon Musk: Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Musk, ABD ile Avrupa'nın daha yakın ve güçlü bir ortaklık kurmasını ve gelecekte sıfır gümrük tarifesi... 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T21:55+0300
2025-04-05T21:55+0300
2025-04-05T21:56+0300
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ukrayna
rusya
demokratik parti (i̇talya)
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Elon Musk, İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin Floransa kentindeki genel kongresine video bağlantıyla katıldı.Lig Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtlayan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi" diye konuştu.Gelecekte gümrük tarifesinin sıfır olması umudunu vurgulayan Musk, aynı zamanda Avrupa ile Kuzey Amerika arasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlanması gerektiğini de ifade etti.'Ukrayna'daki çatışmaların devamından yana olanlar ikiyüzlü ve yalancı'ABD'li milyarder Musk, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek çatışmaların devamından yana olanların ikiyüzlü ve yalancı olduğunu söyledi.Musk açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/abd-ic-guvenlik-bakanligi-yanlislikla-ulkedeki-ukraynalilara-ulkeyi-terk-etmeleri-mesaji-gonderdi-1095168378.html
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abd, donald trump, elon musk, ukrayna, rusya, demokratik parti (i̇talya), avrupa birliği
abd, donald trump, elon musk, ukrayna, rusya, demokratik parti (i̇talya), avrupa birliği
Elon Musk: Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır
21:55 05.04.2025 (güncellendi: 21:56 05.04.2025)
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Musk, ABD ile Avrupa'nın daha yakın ve güçlü bir ortaklık kurmasını ve gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçmesini umduğunu söyledi.
Elon Musk, İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin Floransa kentindeki genel kongresine video bağlantıyla katıldı.
Lig Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtlayan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi" diye konuştu.
Gelecekte gümrük tarifesinin sıfır olması umudunu vurgulayan Musk, aynı zamanda Avrupa ile Kuzey Amerika arasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlanması gerektiğini de ifade etti.
'Ukrayna'daki çatışmaların devamından yana olanlar ikiyüzlü ve yalancı'
ABD'li milyarder Musk, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek çatışmaların devamından yana olanların ikiyüzlü ve yalancı olduğunu söyledi.
Musk açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Savaş çığırtkanlarına ve savaş vurguncularına hiç saygım yok. Bu gerçek bir kötülük. Başkan Trump bu konuda haklı, gençlerin ve yaşlıların katledilmesi durdurulmalı, durma zamanı geldi, bu ölüm makinesi durdurulmalı.