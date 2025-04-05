https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/elon-musk-umarim-abd-ile-avrupa-cok-yakin-bir-ortaklik-kurmayi-basarir-1095168722.html

Elon Musk: Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır

Elon Musk: Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder Musk, ABD ile Avrupa'nın daha yakın ve güçlü bir ortaklık kurmasını ve gelecekte sıfır gümrük tarifesi... 05.04.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

elon musk

ukrayna

rusya

demokratik parti (i̇talya)

avrupa birliği

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Elon Musk, İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin Floransa kentindeki genel kongresine video bağlantıyla katıldı.Lig Partisi Lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini'nin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtlayan Musk, "Umarım ABD ile Avrupa çok yakın bir ortaklık kurmayı başarır. Şu anda bir ittifak var ama bunun daha da yakın ve güçlü olmasını umuyorum. Gümrük tarifeleri konusunda ise gelecekte sıfır gümrük tarifesi uygulamasına geçeceğimizi, serbest ticaret bölgesine doğru ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu, geleceğe dair umudum. Bu, Başkana (Trump'a) verdiğim tavsiyeydi" diye konuştu.Gelecekte gümrük tarifesinin sıfır olması umudunu vurgulayan Musk, aynı zamanda Avrupa ile Kuzey Amerika arasında daha fazla hareket özgürlüğü sağlanması gerektiğini de ifade etti.'Ukrayna'daki çatışmaların devamından yana olanlar ikiyüzlü ve yalancı'ABD'li milyarder Musk, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek çatışmaların devamından yana olanların ikiyüzlü ve yalancı olduğunu söyledi.Musk açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/abd-ic-guvenlik-bakanligi-yanlislikla-ulkedeki-ukraynalilara-ulkeyi-terk-etmeleri-mesaji-gonderdi-1095168378.html

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abd, donald trump, elon musk, ukrayna, rusya, demokratik parti (i̇talya), avrupa birliği