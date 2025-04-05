https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/abd-ic-guvenlik-bakanligi-yanlislikla-ulkedeki-ukraynalilara-ulkeyi-terk-etmeleri-mesaji-gonderdi-1095168378.html
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 'yanlışlıkla' ülkedeki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 'yanlışlıkla' ülkedeki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi
Sputnik Türkiye
ABD'de Trump yönetimi, Ukrayna'dan ABD'ye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere 'yanlışlıkla' ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T21:04+0300
2025-04-05T21:04+0300
2025-04-05T21:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
joe biden
abd
ukrayna
mülteci
göçmen
abd i̇ç güvenlik bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_8698ab7e9f2b4ae8edfef00ac35aaaef.png
ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün ve önceki gün ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara 'acil' koduyla mesaj attığı kaydedildi.Mesajda Ukraynalılara sağlanan 'geçici yasal statülerinin' iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi 'derhal' terk etmeleri çağrısı yapıldı.Söz konusu mesajın Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olduğı belirtilirken İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın 'yanlışlıkla' gönderildiğini açıkladı.İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur" ifadelerini paylaştı.Eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, 'Ukrayna için birlik program' kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/finlandiya-ottawa-antlasmasindan-cekilecegini-aciklamisti-varligimiz-ve-guvenligimiz-diger-1095166297.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093947616_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_c666059b18803c0991b73cb51a335b7c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, joe biden, abd, ukrayna, mülteci, göçmen, abd i̇ç güvenlik bakanlığı
abd, joe biden, abd, ukrayna, mülteci, göçmen, abd i̇ç güvenlik bakanlığı
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 'yanlışlıkla' ülkedeki Ukraynalılara ülkeyi terk etmeleri mesajı gönderdi
ABD'de Trump yönetimi, Ukrayna'dan ABD'ye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere 'yanlışlıkla' ülkeyi acilen terk etmelerini isteyen bir bildirim gönderdi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın dün ve önceki gün ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara 'acil' koduyla mesaj attığı kaydedildi.
Mesajda Ukraynalılara sağlanan 'geçici yasal statülerinin' iptal edildiği belirtilerek, 7 gün içinde ABD'yi 'derhal' terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Söz konusu mesajın Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olduğı belirtilirken İç Güvenlik Bakanlığı daha sonra mesajın 'yanlışlıkla' gönderildiğini açıkladı.
İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur" ifadelerini paylaştı.
Eski Başkan Joe Biden yönetimi sırasında, 'Ukrayna için birlik program' kapsamında başlayan ve ABD'ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026'da sona eriyor.