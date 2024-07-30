'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-AW256614'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-AW256614
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Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 10 bin 780 lira topladığı iddia edildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise yaşlı amcaya dair açıklama yaptı ve dilenci olmadığını söyledi.
Elazığ'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Köylülerin kendisi için yardım amaçlı topladıkları para ile bulunan yaşlı bir adam hakkında polis tarafından işlem yapıldı.
Haber siteleri, yaşlı amca hakkında dilenci olduğu yönünde haber yaptı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Amca dilenci değil. Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil. Az önce köyün muhtarı beni aradı.Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı. Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar. Vali beye durumu izah ettim. İlgileniyoruz."
Amca dilenci değil.— Mahmut Rıdvan Nazırlı (@mahmutnazirli) July 29, 2024
Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil.
Az önce köyün muhtarı beni aradı.Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı.
Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de… https://t.co/MhGhHhnLZm