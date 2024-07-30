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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'
'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'
Sputnik Türkiye
Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 10 bin 780 lira topladığı iddia edildi. AK Parti Elazığ... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
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Elazığ'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Köylülerin kendisi için yardım amaçlı topladıkları para ile bulunan yaşlı bir adam hakkında polis tarafından işlem yapıldı.Haber siteleri, yaşlı amca hakkında dilenci olduğu yönünde haber yaptı.AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/parayi-ilac-kutusuna-sakladigi-belirlenen-dilenciye-para-cezasi-1085995437.html
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dilenci, elazığ, polis, köy, yardım
dilenci, elazığ, polis, köy, yardım

'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'

12:11 30.07.2024
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-AW256614'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'
'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil' - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU-AW256614
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Elazığ'da zabıta ekiplerince dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir dilencinin bir günde 10 bin 780 lira topladığı iddia edildi. AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise yaşlı amcaya dair açıklama yaptı ve dilenci olmadığını söyledi.
Elazığ'da dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Köylülerin kendisi için yardım amaçlı topladıkları para ile bulunan yaşlı bir adam hakkında polis tarafından işlem yapıldı.
Haber siteleri, yaşlı amca hakkında dilenci olduğu yönünde haber yaptı.
AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:
"Amca dilenci değil. Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil. Az önce köyün muhtarı beni aradı.Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı. Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar. Vali beye durumu izah ettim. İlgileniyoruz."
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere karşı yaptıkları çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan yaşlı kadının topladığı paralar çantasındaki ilaç kutusundan çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
Parayı ilaç kutusuna sakladığı belirlenen dilenciye para cezası
18 Temmuz, 23:21
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