'Dilenerek günde 10 bin lira kazanıyor' denildi: 'Amca dilenci değil'

"Amca dilenci değil. Zaten videodan görüldüğü üzere kendisini pek ifade edebilecek durumda da değil. Az önce köyün muhtarı beni aradı.Gariban bir vatandaş olduğunu ve elindeki parayı köylülerin yardımı ile toparladığını anlattı. Yani adamcağızı hem dilenci yapmışlar hem de parasını almışlar. Vali beye durumu izah ettim. İlgileniyoruz."