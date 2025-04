https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmazdan-mahir-polat-aciklamasi-hapishanelerde-olanlar-devletimize-1095167802.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Mahir Polat açıklaması: 'Hapishanelerde olanlar devletimize emanettir'

Canlı yayında sorular yanıtlayan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mahir Polat'ın sağlık durumuna ve yaşanan... 05.04.2025

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası protesto olaylarına ilişkin Yılmaz, "Kamu düzenini bozmadan, şiddete yönelmeden, hukukumuzda ve evrensel hukukta suç olarak tarif edilen eylemlere girmeden her türlü demokratik faaliyet elbette gerçekleştirilebilir. Sokaklarda şiddet olaylarına zemin hazırlayan kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil hiçbir şekilde demokratik bir dil olamaz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tutuklamaların, yargının güçlü deliller ve delilleri karartma ihtimali gördüğünde başvurduğu bir yöntem olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:'İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir'Yılmaz, İBB yönelik terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumunu ve yaşanan süreci de değerlendirdi."Suç ne olursa olsun, bir kişinin hukuk önündeki konumu ne olursa olsun, devlete, kurumlarına düşen insanların hayatını, sağlığını korumaktır" diyen Yılmaz, Polat'ın hastaneye sevk edildiğini, büyük bir tıbbi müdahale gerçekleştirildiğini anlattı.Yılmaz, ardından bu şikayetlerin sürdüğü ifade edildiği için tekrar Adli Tıp Kurumuna müracaatın söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla 'Adli Tıp'a gidecektir.' diye düşünüyorum. Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır. İşlediği suç ne olursa olsun, hapishanelerde olanlar devletimize emanettir" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gençlerin sokak gösterilerinde şiddet ortamlarına yönlendirilmesine karşı çıkarak bunun sorumsuz bir siyaset anlayışı olduğunu dile getirdi."İzin alırsınız, belli bir ortamda toplanırsınız, protesto edersiniz, fikirlerinizi ifade edersiniz. Bununla ilgili hiçbir tartışma söz konusu değil ama sokakların terörize edilmesi kabul edilemez" diyen Yılmaz, çocukları böyle ortamlara sevk edip sonra da timsah gözyaşı dökenlere prim vermemek gerektiğine inandığını kaydetti.'Boykotun tutmadığını söyleyebiliriz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2 Nisan'daki boykot çağrılarının ekonomiye etkisini değerlendirerek, "BKM (Bankalararası Kart Merkezi) verilerine baktığımızda, çarşı pazara baktığımızda böyle bir etkilenme söz konusu değil. Boykotun tutmadığını söyleyebiliriz" dedi.Çağrının başından itibaren yanlış olduğuna işaret eden Yılmaz, "Siz, ekonomiyi hedef alıyorsunuz. 'İktidara zarar vereceğiz.' derken bütün ülkeye, milli menfaatlere, ekonomiye zarar verir bir pozisyona düşmüş durumdasınız" diye konuştu.Yılmaz, boykot ettiklerinin milletin ve 85 milyonun ekonomisi olduğunu, boykot çağrılarının muhalefet içi çekişmelerden kaynaklandığını söyledi.Merkez Bankasının rezervlerinin yeterli seviyede olduğunu, bir miktar kaybın yaşandığını fakat kritik eşiğin altına düşmediğini dile getiren Yılmaz, "Merkez Bankası, rezervlerini kullandığı zaman bunlar buharlaşmıyorlar. Böyle hesap yapanlar var. 'Yaktı' diye ifade kullananlar var. Sanki buharlaştı gitti. Karşılığında sonuçta TL alıyor. Onu da değerlendiriyor. Yarın konjonktür farklı olduğunda dönüp tekrar bunu rezerv birikimi için kullanabilecek durumda. Yakma, buharlaşma değil bir şeyin başka bir şeye dönüşümü söz konusu" dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "yabancı yatırımcıların temkinli davrandığı, Türkiye piyasalarından çekildikleri" iddialarının sorulması üzerine, "Niye yabancılar çekildiler? 'Gezi benzeri uzun vadeli bir kargaşa olur mu ülkede?' endişesi oluşturuldu. İşin özü bu yani 'İş, ekonomik olmaktan ziyade güvenlik açısından kötümser bir sürece dönüşebilir, Gezi benzeri güvenlik sorunu mu olur?' diye bir endişe oluştu. Bunun böyle olmadığı kısa sürede zaten görüldü" diye konuştu.'Amerikan pazarı açısından şu an itibarıyla bizim avantajımıza gibi görünüyor'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde açıkladığı gümrük tarifeleri ve başlattığı ticaret savaşında konumlandığı nokta, Türkiye için bir avantaj penceresi açar mı?" sorusu üzerine, ABD'nin farklı bir tavır sergilediğini, herkesin de kendi ulusal menfaati için adım attığını, çok aktörlü küresel kurallar siteminin ciddi zayıflama sürecine girdiğini gördüklerini dile getirdi.Bu geçiş süreçlerinin risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği dönemler olduğunu, hem bölgedeki hem de küresel düzeydeki gelişmelerin iç bünyeyi çok daha güçlü tutmaları gerektiğini ortaya koyduğunu anlatan Yılmaz, şunları dile getirdi:Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın kararlarının ardından petrol ve diğer emtia fiyatlarının düştüğünü dile getirdi.Türkiye'nin sonuçta petrole, enerjiye ve diğer emtia ürünlerine bağımlı olduğunu, ithal ettiğini onları işleyip ihraç ettiğini anlatan Yılmaz, "Bu anlamda bir olumlu etkiden bahsedebiliriz. Halen belirsizlikler, henüz netleşmemiş, bitmemiş süreçler var. Bunları yakından takip ediyoruz. Bir taraftan da bu müzakereleri yapacağız. ABD'yle 100 milyar dolar ticaret hedefimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile Sayın Trump görüştüklerinde bütün bu konuları mutlaka masaya yatıracaklardır" ifadelerini kullandı.'Hiçbir siyasi parti terörün gölgesinde siyaset yapmamalı'Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıyla bitirmeyi temenni ettiklerini söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, İmralı'nın "PKK kendini feshetmeli" çağrısıyla devam eden süreci anlatan Yılmaz, "Şimdi top terör örgütünün sahasında, bir kongre yapıp kendilerini feshetme konumundalar. Bu süreç demokratik standartlarımızı, kalkınma standartlarımızı arttırıcı bir etki yapacak. Yeni bir atmosfer oluşacak. Biz hep şunu söylüyoruz: Hiçbir siyasi parti, terörün gölgesinde siyaset yapmamalı. Ben inanıyorum ki bu fesihle birlikte demokratik siyaset, Türkiye'de çok daha güçlenecektir. Demokratik rekabet içinde ülkemizin her türlü meselesi konuşulacaktır, tartışılacaktır. 85 milyonun lehine olan neyse o sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Yılmaz, terör örgütü PKK'nın ne zaman silah bırakacağını göreceklerini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız da geçtiğimiz gün ifade etti. Çok fazla tahammülümüz yok, mutlaka en kısa sürede olması lazım çünkü bu süreçlere tabiri caizse çomak sokan çok olur. Bir an önce bu süreçlerin tamamlanmasını, hızlı hareket edilmesini arzu ediyoruz" dedi.'Hiçbir yabancı gücün Suriye'ye müdahale etmeye hakkı yok'Türkiye'nin Suriye konusunda çok iyi bir imtihan verdiğine dikkati çeken Yılmaz, milyonlarca Suriyelinin vatanlarına geri döneceğini, orada Türkçe ve Türkiye'yi bilen ciddi bir nüfusun olacağını, dolayısıyla bunun Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceği adına gelecek dönemde büyük bir avantaja dönüşeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Yılmaz, Suriye'deki devrimden bu yana 150 bine yakın insanın ülkelerine dönüş yaptığını anlattı.İsrail'in sadece Filistin topraklarını işgal etmekle kalmadığına, Lübnan ve Suriye'ye dönük işgal ve müdahale politikaları izlediğine dikkati çeken Yılmaz, "Hiçbir yabancı gücün Suriye'ye müdahale etmeye hakkı yok. Uluslararası hukuk açısından da bakarsanız, Suriye'de yaşayanların herhangi bir saldırganlığı söz konusu değil. Dolayısıyla burada tamamen saldırgan olan taraf İsrail tarafı. Ben bu yanlışlardan en kısa sürede dönülmesi gerektiğine inanıyorum. Bölgemizin menfaati, istikrarlı bir Suriye'nin oluşumundan yanadır. Türkiye olarak biz Suriye'nin istikrarına, uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Burada uluslararası toplumun da İsrail'e çok ciddi baskı yapması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

2025

