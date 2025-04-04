https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/fed-baskani-powell-trumpin-tarifeleri-konusunda-uyardi-enflasyonu-yukseltebilir-1095148946.html

Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'

Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesini ve büyümeyi düşürmesini beklediğini... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T19:37+0300

2025-04-04T19:37+0300

2025-04-04T19:41+0300

ekonomi̇

abd

fed

jerome powell

abd merkez bankası

abd merkez bankası (fed)

donald trump

enflasyon

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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.Konuşmasında ekonominin şu anda güçlü göründüğünü söylese de tarifelerin yarattığı tehdidi vurgulayan Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanacağını belirtti.Powell konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Açıklanan tarifeler beklenenden daha büyük'Powell, açıklanan tarifelerin 'beklenenden önemli ölçüde daha büyük' olduğunu kaydetti.Powell konuşmasında, “Aynı şey muhtemelen daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek ekonomik etkiler için de geçerli olacak. Bu etkilerin boyutu ve süresi belirsizliğini koruyor" dedi.Powell konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Gümrük tarifelerine ilişkin artan endişelere rağmen ekonominin şimdilik sağlam bir işgücü piyasası ile 'hala iyi bir yerde' olduğunu belirten Powell, enflasyonla ilgili endişelerin arttığını ve gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını gösteren son tüketici anketlerinden de bahsederek uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abd-baskani-trump-fed-baskani-powella-seslendi-faiz-oranlari-dusur-ve-siyaset-yapmayi-birak-1095148306.html

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abd, fed, jerome powell, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), donald trump, enflasyon