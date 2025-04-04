Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türk pasaportu, Türk bayrağı kadar mukaddestir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolara katılan gençlerin yüzde 60'ı gelecek kaygısı duyuyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'301 gencin tutuklanmasını hiçbir avukat savunamıyor'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Cumhurbaşkanını korumanın dakikası 6 bin 412 TL'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Japon çizgi filmi karakteri yaratma çabası GPT’yi çökertti
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Taşdelen: Fransızların yüzde 42’si iç savaş korkusu yaşıyor
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail, İran'a karşı Irak'a kadar genişlemek istiyor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşk teması ile unutulmaz şarkılara imza atmıştı
17:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yeni vergileri: ‘BRICS değer kazanacak’
18:15
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
18:26
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
19:13
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Kemal Kılıçdaroğlı, oy alabileceğini düşünseydi aday olurdu'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Bu pazar yapılacak olan kurultay, bildiğimiz CHP Kurultayları’ndan değil
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Erkam Erdem: 'Mahir Polat'ın sürekli olarak yüksek seyreden bir tansiyonu söz konusu değildi'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
ABD’de bir döneme damgasını vuran McCarthycilik
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Konkordato ilanı nedir, çalışanları nasıl etkiler?
15:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat verilen destek sayesinde moral buldu’
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
TUSAŞ ile küresel havacılık devi arasında işbirliği
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:24
9 dk
SESLİ HABER
Rusya'ya neden gümrük vergisi uygulanmadı
18:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/fed-baskani-powell-trumpin-tarifeleri-konusunda-uyardi-enflasyonu-yukseltebilir-1095148946.html
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesini ve büyümeyi düşürmesini beklediğini... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T19:37+0300
2025-04-04T19:41+0300
ekonomi̇
abd
fed
jerome powell
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
donald trump
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735087_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_25518538cab450b56df2b3df976d981c.jpg
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.Konuşmasında ekonominin şu anda güçlü göründüğünü söylese de tarifelerin yarattığı tehdidi vurgulayan Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanacağını belirtti.Powell konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Açıklanan tarifeler beklenenden daha büyük'Powell, açıklanan tarifelerin 'beklenenden önemli ölçüde daha büyük' olduğunu kaydetti.Powell konuşmasında, “Aynı şey muhtemelen daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek ekonomik etkiler için de geçerli olacak. Bu etkilerin boyutu ve süresi belirsizliğini koruyor" dedi.Powell konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Gümrük tarifelerine ilişkin artan endişelere rağmen ekonominin şimdilik sağlam bir işgücü piyasası ile 'hala iyi bir yerde' olduğunu belirten Powell, enflasyonla ilgili endişelerin arttığını ve gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını gösteren son tüketici anketlerinden de bahsederek uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abd-baskani-trump-fed-baskani-powella-seslendi-faiz-oranlari-dusur-ve-siyaset-yapmayi-birak-1095148306.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735087_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_940b7fe9a88ef181d0bf3c8b2e813797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, fed, jerome powell, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), donald trump, enflasyon
abd, fed, jerome powell, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), donald trump, enflasyon

Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'

19:37 04.04.2025 (güncellendi: 19:41 04.04.2025)
© AP Photo / Alex Brandon Jerome Powell
 Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesini ve büyümeyi düşürmesini beklediğini söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.
Konuşmasında ekonominin şu anda güçlü göründüğünü söylese de tarifelerin yarattığı tehdidi vurgulayan Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanacağını belirtti.
Powell konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi bir şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın devam eden bir enflasyon sorunu haline gelmemesini sağlamaktır. Politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız. Para politikası için uygun yolun ne olacağını söylemek için henüz çok erken.

'Açıklanan tarifeler beklenenden daha büyük'

Powell, açıklanan tarifelerin 'beklenenden önemli ölçüde daha büyük' olduğunu kaydetti.
Powell konuşmasında, “Aynı şey muhtemelen daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek ekonomik etkiler için de geçerli olacak. Bu etkilerin boyutu ve süresi belirsizliğini koruyor" dedi.
Powell konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:

Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı yüksek olsa da, etkilerin daha kalıcı olması da mümkündür. Bu sonuçtan kaçınmak, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına, etkilerin boyutuna ve fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine bağlı olacaktır.

Gümrük tarifelerine ilişkin artan endişelere rağmen ekonominin şimdilik sağlam bir işgücü piyasası ile 'hala iyi bir yerde' olduğunu belirten Powell, enflasyonla ilgili endişelerin arttığını ve gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını gösteren son tüketici anketlerinden de bahsederek uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret etti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
DÜNYA
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a seslendi: 'Faiz oranları düşür ve siyaset yapmayı bırak'
19:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала