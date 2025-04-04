https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/fed-baskani-powell-trumpin-tarifeleri-konusunda-uyardi-enflasyonu-yukseltebilir-1095148946.html
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
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ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesini ve büyümeyi düşürmesini beklediğini... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T19:37+0300
2025-04-04T19:37+0300
2025-04-04T19:41+0300
ekonomi̇
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abd merkez bankası (fed)
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enflasyon
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.Konuşmasında ekonominin şu anda güçlü göründüğünü söylese de tarifelerin yarattığı tehdidi vurgulayan Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanacağını belirtti.Powell konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Açıklanan tarifeler beklenenden daha büyük'Powell, açıklanan tarifelerin 'beklenenden önemli ölçüde daha büyük' olduğunu kaydetti.Powell konuşmasında, “Aynı şey muhtemelen daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek ekonomik etkiler için de geçerli olacak. Bu etkilerin boyutu ve süresi belirsizliğini koruyor" dedi.Powell konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Gümrük tarifelerine ilişkin artan endişelere rağmen ekonominin şimdilik sağlam bir işgücü piyasası ile 'hala iyi bir yerde' olduğunu belirten Powell, enflasyonla ilgili endişelerin arttığını ve gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını gösteren son tüketici anketlerinden de bahsederek uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/abd-baskani-trump-fed-baskani-powella-seslendi-faiz-oranlari-dusur-ve-siyaset-yapmayi-birak-1095148306.html
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abd, fed, jerome powell, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), donald trump, enflasyon
abd, fed, jerome powell, abd merkez bankası, abd merkez bankası (fed), donald trump, enflasyon
Fed Başkanı Powell, Trump'ın tarifeleri konusunda uyardı: 'Enflasyonu yükseltebilir'
19:37 04.04.2025 (güncellendi: 19:41 04.04.2025)
ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu yükseltmesini ve büyümeyi düşürmesini beklediğini söyledi.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.
Konuşmasında ekonominin şu anda güçlü göründüğünü söylese de tarifelerin yarattığı tehdidi vurgulayan Powell, Fed'in enflasyonu kontrol altında tutmaya odaklanacağını belirtti.
Powell konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bizim yükümlülüğümüz uzun vadeli enflasyon beklentilerini iyi bir şekilde çıpalamak ve fiyat seviyesindeki bir kerelik artışın devam eden bir enflasyon sorunu haline gelmemesini sağlamaktır. Politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız. Para politikası için uygun yolun ne olacağını söylemek için henüz çok erken.
'Açıklanan tarifeler beklenenden daha büyük'
Powell, açıklanan tarifelerin 'beklenenden önemli ölçüde daha büyük' olduğunu kaydetti.
Powell konuşmasında, “Aynı şey muhtemelen daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içerecek ekonomik etkiler için de geçerli olacak. Bu etkilerin boyutu ve süresi belirsizliğini koruyor" dedi.
Powell konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:
Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artış yaratma olasılığı yüksek olsa da, etkilerin daha kalıcı olması da mümkündür. Bu sonuçtan kaçınmak, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış olmasına, etkilerin boyutuna ve fiyatlara tam olarak yansımasının ne kadar süreceğine bağlı olacaktır.
Gümrük tarifelerine ilişkin artan endişelere rağmen ekonominin şimdilik sağlam bir işgücü piyasası ile 'hala iyi bir yerde' olduğunu belirten Powell, enflasyonla ilgili endişelerin arttığını ve gelecekteki büyüme beklentilerinin azaldığını gösteren son tüketici anketlerinden de bahsederek uzun vadeli enflasyon beklentilerinin hala Fed'in hedefleriyle uyumlu olduğuna işaret etti.