https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bilim-insanlari-sac-dokulmesini-tedavi-edecek-bir-protein-kesfetti-1095152516.html

Bilim insanları saç dökülmesini tedavi edecek bir protein keşfetti

Bilim insanları saç dökülmesini tedavi edecek bir protein keşfetti

Sputnik Türkiye

Uluslararası bir bilim insanları ekibi, saç uzamasında ve saç köklerinin korunmasında önemli rol oynayan bir proteinin keşfedildiğini duyurdu. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T03:56+0300

2025-04-05T03:56+0300

2025-04-05T03:56+0300

yaşam

saç

saç dökülmesi

saç teli

saç ekimi

protein

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Yapılan deneylerde farelerde MCL-1 adı verilen bir proteinin engellenmesinin, saç dökülmesini kademeli olarak artırdığı ve 90 gün içinde foliküllerdeki kök hücrelerin yok olmasına yol açtığı belirtildi.Singapur Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Avustralya'daki Walter ve Eliza Hall Enstitüsü'nden araştırmacılar, bu proteinin artırılmasının saç dökülmesini önlemeye ve hatta saçkıranı tedavi etmeye yardımcı olabileceğini, çünkü büyüme evresinde saç folikülü kök hücrelerini aktive etmeye yardımcı olduğunu ve onları hasar ve stresten koruduğunu gösterdi.MCL-1 adı verilen bir proteinin büyüme evresini desteklemede önemli bir rol oynadığına ve ayrıca uykuda kalan folikülleri yenilemekten sorumlu kök hücrelerin 'yeniden aktif hale gelmesine' yardımcı olduğuna inanılıyor.Bilim insanları, bu hücrelerin stres ve hasardan korunmasının, büyüme yeteneklerini artırdığını, bunun da saç yoğunluğunun korunmasına ve sağlıklı saç yenilenmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.Nature adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarının insanlarda klinik deneylere ihtiyaç duymasına rağmen, ekip saç uzama mekanizmalarının anlaşılmasının yenilikçi tedavilerin önünü açabileceğini ileri sürüyor.

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saç, saç dökülmesi, saç teli, saç ekimi, protein