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Dünya 'boşanma' istatistikleri açıklandı: En çok boşanma hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Dünya 'boşanma' istatistikleri açıklandı: En çok boşanma hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeler listesi açıklandı. Türkiye listede 18. sırada yer alırken, boşanma istatistiklerine göre en fazla boşanma Maldivler'de gerçekleşti.
2025-04-04T12:16+0300
2025-04-04T12:16+0300
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türkiye
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Dünyada ve Türkiye'de istatistiklere göre boşanma oranları artarken, dünyada en çok boşanmanın gerçekleştiği ülkeler listesi açıklandı. Türkiye'de listede 18. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında ise Maldivler yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında , boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343'e yükseldi. Boşanma oranlarına göre en fazla boşanma İzmir'de gerçekleşirken, en az boşanma oranı ise Hakkari'de. Dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkelerin yer aldığı liste açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Divorce Ajansı tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18. sıraya yerleşirken 5.52 ile Maldivler ilk sırada yer aldı. Listede Almanya 30. sırada yer alırken, İngiltere 29. sırada yer alıyor. Yunanistan 23. sırada, Mısır 27. sırada, Kanada 11. sırada yer buldu. Danimarka ise 12. sıraya yerleşirken, Küba en fazla boşanmanın gerçekleştiği 8. ülke oldu. Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken onu Kazakistan, Rusya, Moldova ve Belarus izledi. İşte ülkelerin boşanma oranları
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bosanma-istatistiklerinde-izmir-ilk-sirada-en-az-bosanma-hangi-ilde-gerceklesti-en-fazla-bekar-1093455446.html
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dünya boşanma istatistikleri, en fazla boşanma hangi ülkede, türkiye boşanma oranları,
dünya boşanma istatistikleri, en fazla boşanma hangi ülkede, türkiye boşanma oranları,

Dünya 'boşanma' istatistikleri açıklandı: En çok boşanma hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

12:16 04.04.2025
boşanma
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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Dünyada en yüksek boşanma oranına sahip ülkeler listesi açıklandı. 30 ülkenin sıralandığı listede Türkiye 18. sırada yer aldı.
Dünyada ve Türkiye'de istatistiklere göre boşanma oranları artarken, dünyada en çok boşanmanın gerçekleştiği ülkeler listesi açıklandı. Türkiye'de listede 18. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında ise Maldivler yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında , boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343'e yükseldi. Boşanma oranlarına göre en fazla boşanma İzmir'de gerçekleşirken, en az boşanma oranı ise Hakkari'de.
Dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkelerin yer aldığı liste açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Divorce Ajansı tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak belirlendi.
Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18. sıraya yerleşirken 5.52 ile Maldivler ilk sırada yer aldı. Listede Almanya 30. sırada yer alırken, İngiltere 29. sırada yer alıyor. Yunanistan 23. sırada, Mısır 27. sırada, Kanada 11. sırada yer buldu. Danimarka ise 12. sıraya yerleşirken, Küba en fazla boşanmanın gerçekleştiği 8. ülke oldu.
Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken onu Kazakistan, Rusya, Moldova ve Belarus izledi.
İşte ülkelerin boşanma oranları
30- ALMANYA | 1.7
29- İNGİLTERE | 1.7
28- HOLLANDA | 1.7
27- MISIR | 1.8
26- BELÇİKA | 1.8
25- İSPANYA | 1.8
24- NORVEÇ | 1.8
23- YUNANİSTAN | 1.8
22- MALEZYA | 1.8
21- FRANSA | 1.9
20- İZLANDA | 1.9
19- İSVİÇRE | 1.9
18- TÜRKİYE | 2.1
17- LÜKSEMBURG | 2.3
16- TAYVAN | 2.3
15- FİNLANDİYA | 2.4
14- İSVEÇ | 2.5
13- ETİYOPYA | 2.6
12- DANİMARKA | 2.7
11- KANADA | 2.8
10- LİTVANYA | 2.8
9- NİJERYA | 2.9
8- KÜBA | 2.9
7- UKRAYNA | 3.1
6- ÇİN | 3.2
5- BELARUS | 3.7
4- MOLDOVA | 3.8
3- RUSYA | 3.9
2- KAZAKİSTAN | 4.6
1- MALDİVLER | 5.52
boşanma davası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
YAŞAM
Boşanma istatistiklerinde İzmir ilk sırada: En az boşanma hangi ilde gerçekleşti? En fazla bekar hangi ilde yaşıyor?
7 Şubat, 11:10
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