https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/dunya-bosanma-istatistikleri-aciklandi-en-cok-bosanma-hangi-ulkede-turkiye-kacinci-sirada-1095132389.html

Dünya 'boşanma' istatistikleri açıklandı: En çok boşanma hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya 'boşanma' istatistikleri açıklandı: En çok boşanma hangi ülkede? Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

Dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkeler listesi açıklandı. Türkiye listede 18. sırada yer alırken, boşanma istatistiklerine göre en fazla boşanma Maldivler'de gerçekleşti.

2025-04-04T12:16+0300

2025-04-04T12:16+0300

2025-04-04T12:16+0300

yaşam

boşanma

boşanmak

türkiye

boşanma oranları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/09/1094329961_303:0:1103:450_1920x0_80_0_0_3cda9d0b327d51088d10952c6754a087.jpg

Dünyada ve Türkiye'de istatistiklere göre boşanma oranları artarken, dünyada en çok boşanmanın gerçekleştiği ülkeler listesi açıklandı. Türkiye'de listede 18. sırada yer alıyor. Listenin ilk sırasında ise Maldivler yer alıyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2024 yılında , boşanan çiftlerin sayısı ise 187 bin 343'e yükseldi. Boşanma oranlarına göre en fazla boşanma İzmir'de gerçekleşirken, en az boşanma oranı ise Hakkari'de. Dünyanın en yüksek boşanma oranlarına sahip ülkelerin yer aldığı liste açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Divorce Ajansı tarafından yapılan çalışma sonucunda Türkiye’de boşanma oranı 2.1 olarak belirlendi. Türkiye bu oranla 30 ülke arasında 18. sıraya yerleşirken 5.52 ile Maldivler ilk sırada yer aldı. Listede Almanya 30. sırada yer alırken, İngiltere 29. sırada yer alıyor. Yunanistan 23. sırada, Mısır 27. sırada, Kanada 11. sırada yer buldu. Danimarka ise 12. sıraya yerleşirken, Küba en fazla boşanmanın gerçekleştiği 8. ülke oldu. Listenin ilk sırasında Maldivler yer alırken onu Kazakistan, Rusya, Moldova ve Belarus izledi. İşte ülkelerin boşanma oranları

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bosanma-istatistiklerinde-izmir-ilk-sirada-en-az-bosanma-hangi-ilde-gerceklesti-en-fazla-bekar-1093455446.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya boşanma istatistikleri, en fazla boşanma hangi ülkede, türkiye boşanma oranları,