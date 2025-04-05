https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bankalar-birligi-20-bin-tlnin-altindaki-nakit-cekim-islemleri-yalnizca-atmlerden-yapilabilir-1095164977.html
Bankalar Birliği: 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilir iddiaları asılsız
Bankalar Birliği: 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilir iddiaları asılsız
Sputnik Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği, 20 bin liranın altındaki çekimlerin sadece ATM'lerde yapılabileceği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-05T15:42+0300
2025-04-05T15:42+0300
2025-04-05T15:42+0300
ekonomi̇
türkiye bankalar birliği (tbb)
atm
tl
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Bankalarda yeni dönemde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekimlerin sadece ATM'den yapılabileceği iddialarına Türkiye Bankalar Birliği (TBB) son noktayı koydu. TBB bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Nakit çekim işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve 20 bin liranın altındaki para çekme işlemlerinin sadece ATM'lerden yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bunun da bankalarda gişelerde oluşan kalabalığı engellemek için yapıldığı öne sürülürken Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, böyle bir karar olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dolandirilmaktan-son-anda-kurtuldu-engelli-oglunun-ameliyat-parasini-kaptiracakti-1095157467.html
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türkiye bankalar birliği (tbb), atm, tl
türkiye bankalar birliği (tbb), atm, tl
Bankalar Birliği: 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilir iddiaları asılsız
Türkiye Bankalar Birliği, 20 bin liranın altındaki çekimlerin sadece ATM'lerde yapılabileceği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Bankalarda yeni dönemde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekimlerin sadece ATM'den yapılabileceği iddialarına Türkiye Bankalar Birliği (TBB) son noktayı koydu. TBB bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Nakit çekim işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve 20 bin liranın altındaki para çekme işlemlerinin sadece ATM'lerden yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bunun da bankalarda gişelerde oluşan kalabalığı engellemek için yapıldığı öne sürülürken Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, böyle bir karar olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”