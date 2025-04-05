https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/bankalar-birligi-20-bin-tlnin-altindaki-nakit-cekim-islemleri-yalnizca-atmlerden-yapilabilir-1095164977.html

Bankalar Birliği: 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilir iddiaları asılsız

Bankalar Birliği: 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'lerden yapılabilir iddiaları asılsız

Sputnik Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği, 20 bin liranın altındaki çekimlerin sadece ATM'lerde yapılabileceği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T15:42+0300

2025-04-05T15:42+0300

2025-04-05T15:42+0300

ekonomi̇

türkiye bankalar birliği (tbb)

atm

tl

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Bankalarda yeni dönemde 20 bin TL'nin altındaki nakit çekimlerin sadece ATM'den yapılabileceği iddialarına Türkiye Bankalar Birliği (TBB) son noktayı koydu. TBB bu iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Nakit çekim işlemlerinde değişikliğe gidildiği ve 20 bin liranın altındaki para çekme işlemlerinin sadece ATM'lerden yapılacağı iddiaları gündeme gelmişti. Bunun da bankalarda gişelerde oluşan kalabalığı engellemek için yapıldığı öne sürülürken Türkiye Bankalar Birliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bu iddiaların asılsız olduğu belirtilirken, böyle bir karar olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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türkiye bankalar birliği (tbb), atm, tl