https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/artos-daginda-cig-altinda-kalan-kayakci-son-anda-olumden-kurtuldu-1095158504.html

Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı son anda ölümden kurtuldu

Artos Dağı'nda çığ altında kalan kayakçı son anda ölümden kurtuldu

Sputnik Türkiye

Van Artos Dağı'nda çığ altında kalan ve 60 metre sürüklenen kayakçı ölümden döndü. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T12:39+0300

2025-04-05T12:39+0300

2025-04-05T12:39+0300

yaşam

van

snowboard

çığ

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Van Gevaş'ta Artos Dağı'nda snowboard yapmak için çıkan kayakçı Şahabettin Gün, zirveden düşen çığın altında kaldı. Genç kayakçı 60 metre sürüklendi son anda ise kar yığınlarından kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'na dün tırmanan bir grup kayakçı, 4 saat süren zorlu tırmanıştan sonra yüksek eğimli bölgeden snowboard ile slalom yaparak inmeye başladı.Bu sırada zirveye yakın noktada düşen çığın altında kalan Gün, kar yığınıyla bir süre sürüklendikten sonra kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Dik yamaçtan inerken kar kütlesinin altında kaldıArtos Dağı'nın dik bir yamacından iniş yaparken kar kütlelerinin kırıldığını fark ettiğini söyledi.Bir anda çığın ortasında kaldığını belirten Gün, yaşadığı anları şöyle anlattı: "Son anda kendimi sağ tarafa attım. Yine de çığdan kurtulamadım. Yaklaşık 60 metre sürüklendiğimi tahmin ediyorum. Paniğe kapılmadığım için kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Sorun yaşamadan çığdan çıktım. Arkadaşlarımın da korktuğunu fark ettim. Bu tür durumlarla karşılaşabiliyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/erciyes-kayak-merkezinde-cig-dustu-1094319355.html

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