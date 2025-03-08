https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/erciyes-kayak-merkezinde-cig-dustu-1094319355.html
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü
Sputnik Türkiye
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. 08.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-08T16:04+0300
2025-03-08T16:04+0300
2025-03-08T16:04+0300
türki̇ye
kayseri
palandöken
palandöken dağları
çığ
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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştuğu belirlendi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/palandokende-cig-panigi-kayakcilar-son-anda-kurtuldu-1093689717.html
türki̇ye
kayseri
palandöken
palandöken dağları
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kayseri, palandöken, palandöken dağları, çığ
kayseri, palandöken, palandöken dağları, çığ
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü.
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştuğu belirlendi.
İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.
Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.