https://anlatilaninotesi.com.tr/20250308/erciyes-kayak-merkezinde-cig-dustu-1094319355.html

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ düştü

Sputnik Türkiye

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. 08.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-08T16:04+0300

2025-03-08T16:04+0300

2025-03-08T16:04+0300

türki̇ye

kayseri

palandöken

palandöken dağları

çığ

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Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü. Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştuğu belirlendi. İlk belirlemelere göre çığ altında kalan kimsenin olmadığı değerlendiriliyor.Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/palandokende-cig-panigi-kayakcilar-son-anda-kurtuldu-1093689717.html

türki̇ye

kayseri

palandöken

palandöken dağları

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kayseri, palandöken, palandöken dağları, çığ