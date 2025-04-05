https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/afad-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1095161620.html

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 05.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-05T13:46+0300

2025-04-05T13:46+0300

2025-04-05T13:46+0300

son depremler

ege denizi

afad

deprem

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AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada saat 13.06 sıralarında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin yerin 6.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/papua-yeni-ginede-72-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1095151524.html

ege denizi

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