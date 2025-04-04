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Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup: 'Sizi sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum'
Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup: 'Sizi sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum'
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Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı ve "Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi de... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı ve boykot çağrılarına ilişkin değerlendirme yaptı.Yavuz Bingöl: Boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşmaYavuz Bingöl, mektubunda son günlerde yaşananlarla ilgili duygu ve görüşlerini dile getirdi.Bingöl'ün yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-sorusturmasinin-sevk-yazisina-ulasildi-yazida-nefret-ve-ayrimcilik-sucunun-olustugu-1095119883.html
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Yavuz Bingöl'den Özgür Özel'e mektup: 'Sizi sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya davet ediyorum'

09:42 04.04.2025
© Fotoğraf : InstagramYavuz Bingöl
Yavuz Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© Fotoğraf : Instagram
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Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı ve "Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Yavuz Bingöl, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir mektup yazdı ve boykot çağrılarına ilişkin değerlendirme yaptı.

Yavuz Bingöl: Boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma

Yavuz Bingöl, mektubunda son günlerde yaşananlarla ilgili duygu ve görüşlerini dile getirdi.
Bingöl'ün yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Sayın Özgür Özel, Gençleri sokağa dökme çabanızdan ve boykot çağrınızdan sonra size bu mektubu yazmak zorunda hissettim. Yüzyıllar içinde oluşturduğumuz ortak güzelliklerimiz, değerlerimiz vardı. Acımızın, kederimizin, yasımızın, umudumuzun kaygımızın ortaklığı ile sarılırdık birbirimize. Bu köklü ortaklığımızın kucağı Anadolu'ydu. Yunus Emre, Hacıbektaş, Mevlana, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Kemal Sunal, Barış Manço, Ferdi Tayfur, Edip Akbayram, Volkan Konak ve tabii isimleri buraya kadar sığmayacak kadar nice güzel insan, sanatçı, aydın... Aslında farkında olmamız gereken sanat ve sanatçılarımızın gücüdür. Birleştirici olan da iyileştirici olan da budur. Birbirimize sarılmaya, kahkaha ve gözyaşlarımızı ortak kılmaya ihtiyacımız varken, nedir bu boykot çağrıları, boykota katılmayanlara küfür, hakaret ve kutuplaşma... Sayın Özgür Özel, insanlığımızı iyiliklerle ve sanatla bezemeye ihtiyacımız yok mu? Sizi de sorumlu bir siyasetçi gibi davranmaya ve bu değerlerimizi hatırlamaya davet ediyorum. Yavuz Bingöl"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
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