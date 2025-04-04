https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-sorusturmasinin-sevk-yazisina-ulasildi-yazida-nefret-ve-ayrimcilik-sucunun-olustugu-1095119883.html

Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi

Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan boykot soruşturmalarında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 kişinin... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T00:34+0300

2025-04-04T00:34+0300

2025-04-04T00:34+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

boykot

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088708121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc8c0a4654c2c69942b17d557ef1f8d7.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot çağrıları olarak bilinen paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.Savcılığın sevk yazısına göre 11 kişi, sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturuluyor. Ayrıca yazıda söz konusu eylemlerin, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-paylasimi-nedeniyle-trt-dizisinden-cikarilan-aybuke-pusat-eksik-sahnelerini-tamamlayacak--1095119543.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boykot, cem yiğit üzümoğlu, gözaltına alındı,