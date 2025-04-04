Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türk pasaportu, Türk bayrağı kadar mukaddestir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolara katılan gençlerin yüzde 60'ı gelecek kaygısı duyuyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'301 gencin tutuklanmasını hiçbir avukat savunamıyor'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Cumhurbaşkanını korumanın dakikası 6 bin 412 TL'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Japon çizgi filmi karakteri yaratma çabası GPT’yi çökertti
14:05
52 dk
ANKARA FARKI
Le Pen'e yöneltilen suçlamalar ve arka planı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Aşk teması ile unutulmaz şarkılara imza atmıştı
17:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yeni vergileri: ‘BRICS değer kazanacak’
18:15
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye tarihine damga vuran protestolar
18:26
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Taşdelen: Fransa'da siyasi deprem yaşanıyor
19:13
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-sorusturmasinin-sevk-yazisina-ulasildi-yazida-nefret-ve-ayrimcilik-sucunun-olustugu-1095119883.html
Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi
Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan boykot soruşturmalarında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 kişinin... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T00:34+0300
2025-04-04T00:34+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
boykot
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088708121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc8c0a4654c2c69942b17d557ef1f8d7.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot çağrıları olarak bilinen paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.Savcılığın sevk yazısına göre 11 kişi, sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturuluyor. Ayrıca yazıda söz konusu eylemlerin, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-paylasimi-nedeniyle-trt-dizisinden-cikarilan-aybuke-pusat-eksik-sahnelerini-tamamlayacak--1095119543.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088708121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3f51cb97e91ca2c54b445fec3a68b72c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
boykot, cem yiğit üzümoğlu, gözaltına alındı,
boykot, cem yiğit üzümoğlu, gözaltına alındı,

Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi

00:34 04.04.2025
© AAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan boykot soruşturmalarında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 kişinin sevk yazısında 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturulduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot çağrıları olarak bilinen paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.
Savcılığın sevk yazısına göre 11 kişi, sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturuluyor. Ayrıca yazıda söz konusu eylemlerin, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu bildirildi.
Aybüke Pusat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
TÜRKİYE
Boykot paylaşımı nedeniyle TRT dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat, eksik sahnelerini tamamlayacak
00:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала