https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-sorusturmasinin-sevk-yazisina-ulasildi-yazida-nefret-ve-ayrimcilik-sucunun-olustugu-1095119883.html
Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi
Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan boykot soruşturmalarında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 kişinin... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T00:34+0300
2025-04-04T00:34+0300
2025-04-04T00:34+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
cumhuriyet başsavcılığı
boykot
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot çağrıları olarak bilinen paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.Savcılığın sevk yazısına göre 11 kişi, sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturuluyor. Ayrıca yazıda söz konusu eylemlerin, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/boykot-paylasimi-nedeniyle-trt-dizisinden-cikarilan-aybuke-pusat-eksik-sahnelerini-tamamlayacak--1095119543.html
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boykot, cem yiğit üzümoğlu, gözaltına alındı,
boykot, cem yiğit üzümoğlu, gözaltına alındı,
Boykot soruşturmasının sevk yazısına ulaşıldı: Yazıda 'nefret ve ayrımcılık' suçunun oluştuğu belirtildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan boykot soruşturmalarında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan 11 kişinin sevk yazısında 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturulduğu ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot çağrıları olarak bilinen paylaşımlar yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 11 kişi gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol tedbiri uygulanırken, savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.
Savcılığın sevk yazısına göre 11 kişi, sosyal medya hesaplarından boykot çağrısı paylaşımları nedeniyle 'nefret ve ayrımcılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturuluyor. Ayrıca yazıda söz konusu eylemlerin, olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmayı engelleyici boyuta ulaştığı, 'nefret ve ayrımcılık' suçunun unsurları itibarıyla oluştuğu bildirildi.