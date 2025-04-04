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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/yargitaydan-emsal-karar-trafikte-atilan-armut-silah-sayildi-1095130437.html
Yargıtay'dan emsal karar: Trafikte atılan armut silah sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: Trafikte atılan armut silah sayıldı
Sputnik Türkiye
Trafikte çıkan tartışmanın kavgaya görüşmesi ile karşı tarafa armut fırlatan kişi, silah kullanmış sayıldı. Mahkemelik olan ikili arasındaki davaya son noktayı... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T11:58+0300
2025-04-04T11:58+0300
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27 Temmuz 2021'de Ferhat Arslantaş, arkadaşı ile yola çıktı. Yol üzerinde arkadaşını bırakmak için duran Arslantaş, dörtlülerini yakarak arkadaşının araçtan inmesini bekledi.Israrlı korna kavgaya sebep olduArslantaş, arkadan gelen aracın ısrarla kornaya basması üzerine arkadaşını hızlıca arabadan indirerek aracı ile ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobilin kendisini takip edip korna ile taciz etmesi üzerine Arslantaş arabanın ön cam aynasından arkadaki araca korna ve selektör yapmaması için dur işareti yaptı.Arslantaş biraz daha ilerleyerek kırmızı ışık sebebiyle durdu. Eşinin sürdüğü araçtan inen İsa Ak, Arslantaş'ın aracının sağ ön kapısını açarak "Bir kadına parmak işareti yapmaya utanmıyor musun?" diyerek bağırmaya başladı. Arslantaş, aracın içerisinden Ak'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada Ak, Arslantaş'a yumruk atmaya çalıştı. Arslantaş'ın refleks ile kendisini geri çekmesiyle Ak elindeki armutu Arslantaşa doğru fırlattı. Arslantaş olayın üzerine İsa Ak'tan şikayetçi oldu.Yerel mahkeme beraat dediSabah Gazetesi'nin haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, İsa Ak'ın 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.İsa Ak savunmasında "Ben eşime neden hareket çektin diye sordum. Söylediği gibi kendisine yumruk atmadım. Elimde armut ya da benzeri bir şey yoktu. Olay büyümesin diye aracıma döndüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan beraat kararı verdi.Arslantaş'ın avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkeme tarafından verilen kararı kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayın haksız tahrik altında yaşandığı ve takdiri indiriminde uygulanmasını belirten mahkeme verilen cezanın 5 bin 250 lira adli para cezasına dönüştürülmesini istedi.Yargıtay armutd silah saydıDosya bu kez sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay'a taşındı. Sanık avukatı, eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek kararın bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosya kapsamında yaptığı incelemeyi tamamladı. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmamış olsa bile fiilen saldırıda kullanılan şeylerin silah sayılacağını belirten 1. Ceza Dairesi olayda armutun silah olarak kullanıldığını vurguladı. Verilen kararın uygun olduğunu kaydeden daire, İsa Ak tarafından armutla gerçekleştirilen eylemin kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirterek verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti.
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türkiye, yargıtay, silah
türkiye, yargıtay, silah

Yargıtay'dan emsal karar: Trafikte atılan armut silah sayıldı

11:58 04.04.2025
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Trafikte çıkan tartışmanın kavgaya görüşmesi ile karşı tarafa armut fırlatan kişi, silah kullanmış sayıldı. Mahkemelik olan ikili arasındaki davaya son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, kavgada fırlatılan armudu silah saydı ve kasten yaralama teşebbüs suçundan verilen cezayı onadı.
27 Temmuz 2021'de Ferhat Arslantaş, arkadaşı ile yola çıktı. Yol üzerinde arkadaşını bırakmak için duran Arslantaş, dörtlülerini yakarak arkadaşının araçtan inmesini bekledi.

Israrlı korna kavgaya sebep oldu

Arslantaş, arkadan gelen aracın ısrarla kornaya basması üzerine arkadaşını hızlıca arabadan indirerek aracı ile ilerlemeye devam etti. Arkadan gelen otomobilin kendisini takip edip korna ile taciz etmesi üzerine Arslantaş arabanın ön cam aynasından arkadaki araca korna ve selektör yapmaması için dur işareti yaptı.
Arslantaş biraz daha ilerleyerek kırmızı ışık sebebiyle durdu. Eşinin sürdüğü araçtan inen İsa Ak, Arslantaş'ın aracının sağ ön kapısını açarak "Bir kadına parmak işareti yapmaya utanmıyor musun?" diyerek bağırmaya başladı.
Arslantaş, aracın içerisinden Ak'ı sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada Ak, Arslantaş'a yumruk atmaya çalıştı. Arslantaş'ın refleks ile kendisini geri çekmesiyle Ak elindeki armutu Arslantaşa doğru fırlattı. Arslantaş olayın üzerine İsa Ak'tan şikayetçi oldu.

Yerel mahkeme beraat dedi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı, İsa Ak'ın 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
İsa Ak savunmasında "Ben eşime neden hareket çektin diye sordum. Söylediği gibi kendisine yumruk atmadım. Elimde armut ya da benzeri bir şey yoktu. Olay büyümesin diye aracıma döndüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'silahla basit yaralama' suçundan beraat kararı verdi.
Arslantaş'ın avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi yerel mahkeme tarafından verilen kararı kaldırdı. Bölge Adliye Mahkemesi sanık İsa Ak hakkında 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Olayın haksız tahrik altında yaşandığı ve takdiri indiriminde uygulanmasını belirten mahkeme verilen cezanın 5 bin 250 lira adli para cezasına dönüştürülmesini istedi.

Yargıtay armutd silah saydı

Dosya bu kez sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay'a taşındı. Sanık avukatı, eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığını belirterek kararın bozulmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosya kapsamında yaptığı incelemeyi tamamladı. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmamış olsa bile fiilen saldırıda kullanılan şeylerin silah sayılacağını belirten 1. Ceza Dairesi olayda armutun silah olarak kullanıldığını vurguladı. Verilen kararın uygun olduğunu kaydeden daire, İsa Ak tarafından armutla gerçekleştirilen eylemin kasten yaralamaya teşebbüs suçunu oluşturduğunu belirterek verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığını kaydetti.
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
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