https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/yargitay-midesiz-hakaret-degil-kabalik-dedi-1088896834.html
Yargıtay, 'midesiz' hakaret değil kabalık dedi
Yargıtay, 'midesiz' hakaret değil kabalık dedi
Sputnik Türkiye
Evleneceği arkadaşına "Sen midesizsin, nasıl evlenirsin, evlenemezsin" diyen kişiye mahkeme 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay, söylemin... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T09:03+0300
2024-10-07T09:03+0300
2024-10-07T09:03+0300
yaşam
yargıtay
ankara
midesiz
kaba hitap
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Evleneceği arkadaşına 'midesiz' diyerek hakaret ettiği suçlamasıyla Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkan M.İ, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu kapsamında 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Söylediği sözlerin hakaret içermediğini ileri süren sanık M.İ, karar itiraz ederek hükmü üst mahkemeye taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü bozdu.Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:
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yargıtay, ankara, midesiz, kaba hitap
yargıtay, ankara, midesiz, kaba hitap
Yargıtay, 'midesiz' hakaret değil kabalık dedi
Evleneceği arkadaşına "Sen midesizsin, nasıl evlenirsin, evlenemezsin" diyen kişiye mahkeme 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak Yargıtay, söylemin 'hakaret' olmadığını, kaba hitap olduğuna hükmederek kararı bozdu.
Evleneceği arkadaşına 'midesiz' diyerek hakaret ettiği suçlamasıyla Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkan M.İ, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu kapsamında 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Söylediği sözlerin hakaret içermediğini ileri süren sanık M.İ, karar itiraz ederek hükmü üst mahkemeye taşıdı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle yerel mahkemenin mahkumiyet hükmünü bozdu.
Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:
"Sözlerin hakaret kabul edilebilmesi için açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir. Olay günü sanığın söylediği kabul edilen 'Sen midesizsin, nasıl evlenirsin, evlenemezsin' şeklinde, kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırı bulunmuştur."