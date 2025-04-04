https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/var-hakeminden-skandal-hamle-canli-yayinda-bahis-oynarken-yakalandi-1095121631.html
VAR hakeminden skandal hamle: Canlı yayında bahis oynarken yakalandı
VAR hakeminden skandal hamle: Canlı yayında bahis oynarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşması sırasında skandal bir olay yaşandı. VAR odasında görevli hakem, mücadele devam ederken cep telefonundan... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-04T07:41+0300
2025-04-04T07:41+0300
2025-04-04T07:42+0300
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Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan bir olay, futbol camiasında yankı uyandırdı. Karşılaşmanın VAR hakemlerinden biri, canlı yayın sırasında cep telefonundan bahis sitesinde gezinirken görüntülendi. Bu anlar, maç yayını sırasında ekranlara yansıdı.Görüntüler sosyal medyada bomba etkisi yarattıBahis skandalı, canlı yayın sırasında ekranlara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. İzleyicilerin sosyal medyada paylaşmaya başladığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Hakemin, görev yaptığı anda bir bahis platformunda gezinmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçtiGörüntülerin yayılması üzerine Bulgaristan Futbol Federasyonu, konuyla ilgili derhal adım attı. Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. Olayın detaylarının hızlı şekilde aydınlatılması bekleniyor.Futbolda bahis gölgesi büyüyorFutbol dünyasında zaman zaman gündeme gelen bahis skandalları, bu kez doğrudan bir VAR hakemini hedef aldı. Olayın yankılarının sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi kurumların da durumu mercek altına alabileceği konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/goztepe-besiktasi-3-1-yendi-izmir-ekibi-49-yil-sonra-yari-finale-yukseldi-1095118771.html
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bulgaristan, futbol federasyonu, var, uefa, fifa, bahis, yasadışı bahis
bulgaristan, futbol federasyonu, var, uefa, fifa, bahis, yasadışı bahis
VAR hakeminden skandal hamle: Canlı yayında bahis oynarken yakalandı
07:41 04.04.2025 (güncellendi: 07:42 04.04.2025)
Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşması sırasında skandal bir olay yaşandı. VAR odasında görevli hakem, mücadele devam ederken cep telefonundan bahis sitesinde gezinirken görüntülendi. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler sonrası Bulgaristan Futbol Federasyonu acil soruşturma başlattı.
Bulgaristan Ligi'nde oynanan bir futbol karşılaşması sırasında yaşanan bir olay, futbol camiasında yankı uyandırdı. Karşılaşmanın VAR hakemlerinden biri, canlı yayın sırasında cep telefonundan bahis sitesinde gezinirken görüntülendi. Bu anlar, maç yayını sırasında ekranlara yansıdı.
Görüntüler sosyal medyada bomba etkisi yarattı
Bahis skandalı, canlı yayın sırasında ekranlara yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. İzleyicilerin sosyal medyada paylaşmaya başladığı görüntüler, kısa sürede viral oldu. Hakemin, görev yaptığı anda bir bahis platformunda gezinmesi, kamuoyunda büyük tepki topladı.
Bulgaristan Futbol Federasyonu harekete geçti
Görüntülerin yayılması üzerine Bulgaristan Futbol Federasyonu, konuyla ilgili derhal adım attı. Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi. Olayın detaylarının hızlı şekilde aydınlatılması bekleniyor.
Futbolda bahis gölgesi büyüyor
Futbol dünyasında zaman zaman gündeme gelen bahis skandalları, bu kez doğrudan bir VAR hakemini hedef aldı. Olayın yankılarının sadece Bulgaristan ile sınırlı kalmayacağı, UEFA ve FIFA gibi kurumların da durumu mercek altına alabileceği konuşuluyor.