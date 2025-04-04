https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/unlu-oyuncu-hafsanur-sancaktutan-dolandiricilara-isyan-etti-aklini-yitirmis-kotu-niyetli-kisiler-1095133254.html

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan dolandırıcılara isyan etti: 'Aklını yitirmiş kötü niyetli kişiler'

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan dolandırıcılara isyan etti: 'Aklını yitirmiş kötü niyetli kişiler'

Sputnik Türkiye

En İyi Romantik Komedi Kadın oyuncu ödülü sahibi Hafsanur Sancaktutan, adını kullanan dolandırıcılara karşı hayranlarını uyardı.

2025-04-04T12:38+0300

2025-04-04T12:38+0300

2025-04-04T12:38+0300

yaşam

hafsanur sancaktutan

dolandırıcılık

ünlülerle dolandırıcılık

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Siyah Kalp, Ya Çok Seversen, Dünyayla Benim Aramda gibi dizi ve filmlerde rol alan, En iyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü sahibi Hafsanur Sancaktutan, ismini kullanan dolandırıcılara karşı takipçilerini 'o ben değilim' diyerek uyardı. Sancaktutan bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da belirtti. Bunun benimle hiçbir ilgisi yokSosyal medyasından yaptığı açıklama ile dolandırıcılara karşı hayranlarını uyaran ünlü isim, bazı kişilerin adını kullanarak yaptığı dolandırıcılıklarla ilgili yasal işlem başlattığını anlattı. Ünlü isim yaptığı paylaşımla hayranlarını uyarırken şu ifadeleri kullandı: Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hangi dizilerde rol aldı?2000 yılı doğumlu Hafsanur Sancaktutan, 2018 yılında “Gülperi” dizisinde canlandırdığı Fidan karakteriyle adını duyurdu ve ardından “Aşk Ağlatır” dizisinin başrolünde yer aldı. “Son Yaz” dizindeki performansı ve başarısıyla daha geniş kitlelere ulaştı. 2021 yılında arka arkaya En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödüllerini aldı. "Dünyayla Benim Aramda" dizisiyle dikkatleri bir kez daha çekti. Başrol oynadığı "Ya Çok Seversen" dizisindeki başrolüyle 49'uncu Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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