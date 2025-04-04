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TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışında detaylar belli oldu: Peşin ödeyene yüzde 15 indirim, 48 ay vadeli ödeme planı
TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışında detaylar belli oldu: Peşin ödeyene yüzde 15 indirim, 48 ay vadeli ödeme planı
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. 3.9... 04.04.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
toki̇
arsa
arsa satışı
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 44 ilde yer alan 552 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Bu büyük satış organizasyonu kapsamında toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğünde arsa alıcısıyla buluşacak.TOKİ arsa satışı ne zaman ve nereden yapılacak?Satışlar, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri, saat 10.30’da başlayacak. İki oturum halinde yapılacak açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden online teklif de verebilecek.Hangi i̇llerde arsa var?Arsalar şu illerde satışa sunulacak:Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova... ve diğer illerle birlikte toplamda 44 şehirde satış yapılacak.Satışa sunulan arsaların kullanım amaçları arasında;Örnek olarak;Peşin alımlarda yüzde 15 i̇ndirimTOKİ, arsa satışlarında ödeme kolaylıkları da sunuyor:
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canonical, toki arsa satışı, toki 552 arsa satışı, toki 44 il arsa satış listesi, toki açık artırma ne zaman, toki arsa başvuru 2025, toki peşin ödeme indirimi, toki arsa ödeme planı, toki konut arsası satışı, toki ticaret arsası, toki sanayi arsası, toki turizm arsası, toki arsaları hangi illerde, toki arsa satış tarihleri, toki arsa satış yeri, toki arsa başvurusu nasıl yapılır
canonical, toki arsa satışı, toki 552 arsa satışı, toki 44 il arsa satış listesi, toki açık artırma ne zaman, toki arsa başvuru 2025, toki peşin ödeme indirimi, toki arsa ödeme planı, toki konut arsası satışı, toki ticaret arsası, toki sanayi arsası, toki turizm arsası, toki arsaları hangi illerde, toki arsa satış tarihleri, toki arsa satış yeri, toki arsa başvurusu nasıl yapılır

TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışında detaylar belli oldu: Peşin ödeyene yüzde 15 indirim, 48 ay vadeli ödeme planı

10:24 04.04.2025
© AATOKİ arsa satışı
TOKİ arsa satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2025
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. 3.9 milyon metrekarelik alanı kapsayan arsalar için açık artırma 16-17 Nisan’da yapılacak. Yüzde 15 peşin indirimi ve 48 aya varan vade dikkat çekiyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 44 ilde yer alan 552 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Bu büyük satış organizasyonu kapsamında toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğünde arsa alıcısıyla buluşacak.

TOKİ arsa satışı ne zaman ve nereden yapılacak?

Satışlar, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri, saat 10.30’da başlayacak. İki oturum halinde yapılacak açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden online teklif de verebilecek.

Hangi i̇llerde arsa var?

Arsalar şu illerde satışa sunulacak:
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova... ve diğer illerle birlikte toplamda 44 şehirde satış yapılacak.
Satışa sunulan arsaların kullanım amaçları arasında;
Konut
Ticaret
Sanayi
Turizm
Eğitim ve sağlık tesisleri
Akaryakıt istasyonu
Sosyal ve kültürel alanlar yer alıyor.
Örnek olarak;
İstanbul Başakşehir: Konut ve ticaret
İzmir Aliağa: Sanayi ve depolama
Ankara Etimesgut: Konut ve sağlık tesisi
Antalya: Turizm-ticaret
Aydın Didim: Turizm amaçlı konut şeklinde değerlendirilecek.

Peşin alımlarda yüzde 15 i̇ndirim

TOKİ, arsa satışlarında ödeme kolaylıkları da sunuyor:
Peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak.
Yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade
Yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade seçenekleri alıcılara sunulacak.
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