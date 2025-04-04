https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/tokiden-44-ilde-552-arsa-satisinda-detaylar-belli-oldu-pesin-odeyene-yuzde-15-indirim-48-ay-vadeli-1095126508.html

TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışında detaylar belli oldu: Peşin ödeyene yüzde 15 indirim, 48 ay vadeli ödeme planı

TOKİ'den 44 ilde 552 arsa satışında detaylar belli oldu: Peşin ödeyene yüzde 15 indirim, 48 ay vadeli ödeme planı

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde toplam 552 arsayı satışa sunuyor. 3.9... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T10:24+0300

2025-04-04T10:24+0300

2025-04-04T10:24+0300

ekonomi̇

toki̇

arsa

arsa satışı

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

canonical

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 44 ilde yer alan 552 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. Bu büyük satış organizasyonu kapsamında toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğünde arsa alıcısıyla buluşacak.TOKİ arsa satışı ne zaman ve nereden yapılacak?Satışlar, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günleri, saat 10.30’da başlayacak. İki oturum halinde yapılacak açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Dileyenler, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden online teklif de verebilecek.Hangi i̇llerde arsa var?Arsalar şu illerde satışa sunulacak:Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Kocaeli, Muğla, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova... ve diğer illerle birlikte toplamda 44 şehirde satış yapılacak.Satışa sunulan arsaların kullanım amaçları arasında;Örnek olarak;Peşin alımlarda yüzde 15 i̇ndirimTOKİ, arsa satışlarında ödeme kolaylıkları da sunuyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/bankalardan-atm-zorunlulugu-yeni-para-cekme-kurali-devrede-1095125904.html

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